Тръмп с изненадващ ултиматум, "Хамас" отстъпи

Тръмп: Срещу "Хамас" ще настане ад, какъвто никога досега не са виждали

Обновена преди 2 часа / 3 октомври 2025, 17:56
За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква
Сняг и дъжд изненадаха шофьори: Експерт разкрива как да избегнем фатални инциденти

Сняг и дъжд изненадаха шофьори: Експерт разкрива как да избегнем фатални инциденти
Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа
Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години
Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището
Израел ликвидира членове на

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан
Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета
Путин заплаши Европа

Путин заплаши Европа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп даде на "Хамас" краен срок да приеме американския мирен план за Газа, договорен между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Само няколко часа по-късно "Хамас" обяви, че е приела части от плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, включително отказ от властта и освобождаване на всички останали заложници, но посочи, че други аспекти изискват допълнителни консултации с палестинците, предаде Си Ен Ен.

"Хамас" е представила на посредниците отговора си на мирния план за Газа на президента Доналд Тръмп, според високопоставен служител на организацията.

От "Хамас" също така обявиха, че са се съгласили "незабавно" да започнат преговори.

В петък Тръмп написа в своята социална мрежа Трут сошъл, че споразумение трябва да бъде постигнато до 18:00 часа вашингтонско време в неделя (1:00 сутринта в понеделник българско време).

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение

Планът предлага незабавно прекратяване на боевете и освобождаване в рамките на 72 часа на 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас", както и останките на заложниците, смятани за мъртви, в замяна на стотици задържани жители на Газа. 

"Хамас" е безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток от много години! Те убиват (и правят живота непоносимо нещастен за) бебета, жени, деца, възрастни хора и много млади мъже и жени, момчета и момичета, готвещи се да отпразнуват бъдещия си живот заедно, кулминирайки с клането на 7 октомври в Израел. Като отмъщение за атаката срещу цивилизацията на 7 октомври, повече от 25 000 "войници" на "Хамас" вече са убити. Повечето от останалите са обкръжени и в капан, само чакайки да дам думата "премахнете ги", за да бъдат бързо унищожени. Що се отнася до останалите, ние знаем къде и кои сте и ще бъдат преследвани и убивани. Моля всички невинни палестинци незабавно да напуснат тази зона на потенциално голяма бъдеща смърт и да се отправят към по-безопасни части на Газа. За всички ще се погрижат добре тези, които чакат да помогнат. За щастие на "Хамас" обаче ще им бъде даден последен шанс! Великите, могъщи и много богати нации от Близкия изток и околните райони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха, подкрепени от Израел, за мир в Близкия изток след 3000 години. Тази сделка спасява живота на всички останали бойци на "Хамас"! Подробностите в документа са известни на света и той е чудесен за всички! Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин. Насилието и кръвопролитията ще спрат. Освободете заложниците, всички, включително телата на загиналите, сега! Споразумение с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечерта в 18 часа във Вашингтон. Всички държави са подписали! Ако това последно споразумение не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще настане ад, какъвто никога досега не са виждали. В Близкия изток ще има мир по един или друг начин!", заяви Тръмп.

Източник: CNN    
