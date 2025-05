Тръмп ще разговаря с Путин за край на "кървавата баня" в Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да разговаря днес по телефона с руския си колега Владимир Путин за мира в Украйна, докато на този фон европейски лидери настояват Кремъл незабавно да се съгласи на спиране на бойните действия, предаде Ройтерс.

"Предмет на разговора ще бъде спиране на "кървавата баня", в която загиват средно по над 5000 руски и украински войници на седмица, а също и търговията", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл". "Надявам се денят да е продуктивен и тази ожесточена война, война, до която изобщо не биваше да се стига, да приключи."

Тръмп, който каза, че постигането на мир е малко вероятно без среща лице в лице между него и Путин, уточни, че разговорът с руския лидер ще се състои днес в 10 ч. източноамериканско време (14 ч. по Гринуич). Кремъл каза, че в момента е в ход подоготвка за разговора.

Тръмп, чието правителство даде ясно да се разбере, че на Русия може да бъдат наложени нови санкции, ако не се отнесе сериозно към мирните преговори, посочи, че ще разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски и лидерите на някои страни от НАТО.

President Trump will speak to President Putin on Monday about peace.



This is what America voted for overwhelmingly. pic.twitter.com/27hxeC735A