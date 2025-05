Кремъл потвърди, че се подготвя телефонен разговор между Путин и Тръмп

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред руските новинарски агенции, че се подготвя телефонен разговор между лидерите на Русия и САЩ, предадоха световните агенции.

Тръмп ще разговаря с Путин и Зеленски в понеделник

„Разговорът се подготвя“, каза Песков, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп, който обяви намерението си да разговаря по телефона с Владимир Путин на 19 май.

Тръмп написа в социалната си медия Truth Social, че ще проведе разговор с Путин в понеделник.

JUST IN: President Trump announces that he is going to speak with President Putin on Monday.



"Hopefully it will be a productive day, this very violent war, a war that should have never happened, will end." - President Trump pic.twitter.com/7JaCUQVwdX