Никушор Дан спечели ключовите президентски избори в Румъния

П роевропейският кандидат Никушор Дан спечели ключови за ориентацията на страната президентски избори в Румъния в оспорвана надпревара с твърдолинейния националист Джордже Симион, показват данните от почти пълното преброяване на гласовете. Високата избирателна активност изигра важна роля в напрегнатия вот, който редица наблюдатели виждат като избор между Изтока и Запада, отбелязва Асошиейтед прес.

Изборите се проведоха пет месеца след като Конституционният съд на Румъния анулира миналогодишните президентски избори след твърдения за руска намеса и мащабна кампания в социалните медии в полза на крайнодесния независим кандидат за президент Калин Джорджеску, който спечели първия тур тогава. Конституционният съд и Централното избирателно бюро не допуснаха Калин Джорджеску до участие в повторението на вота този месец.

На първия кръг на изборите на 4 май на първо място се класира лидерът на крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион с почти 41 процента от гласовете, а Дан остана втори с около 21 процента. Редица социологически проучвания предричаха, че Симион - евроскептик и привърженик на американския президент Доналд Тръмп, ще запази този успех и на балотажа. Той обещаваше, че ако стане президент, ще назначи Калин Джорджеску за премиер и ще спре помощта за Украйна.

55-годишният Никушор Дан е определян като "блестящ математик, който се прочу в борбата с корупцията в Букурещ", отбелязва Франс прес. Той е кмет на Букурещ от 2020 г. и беше преизбран през 2024 г. Основател е на асоциация "Спасете Букурещ", която по-късно прерасна в партия "Съюз за спасение на Румъния" - в момента втората по големина опозиционна партия в страната, която той напусна през 2017 г. заради разногласия.

По време на предизборната си кампания Никушор Дан се обяви за "ясна ориентация на Запад", укрепване на трансатлантическите връзки, на стратегическото партньорство със САЩ и сътрудничеството между ЕС и САЩ. Дан подкрепя инициативата за въоръжаване на Европа и развитието на националния военнопромишлен комплекс и се обявява за постепенно постигане на целта за разходи за отбрана от 3,5 процента от БВП. Той също обеща подкрепа "без дискусии" за Украйна във войната й с Русия.

Кметът на Букурещ, който се яви на изборите като независим кандидат, беше подкрепен на втория тур от три от четирите проевропейски партии в румънския парламент - Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР). Единствено Социалдемократическата партия (СДП) на бившия премиер Марчел Чолаку не обяви подкрепа за нито един от кандидатите.

Дан заяви, че би искал правителство на четирите прозападни партии - ССР, НЛП, СДП и ДСУР, и спомена, че вижда настоящия временен президент на Румъния Илие Боложан в качеството му на премиер. След обявяването на изборните резултати той каза, че възнамерява още от понеделник да започне неформални дискусии за съставяне на ново правителство и продължава да иска Боложан за премиер, макар че "не може да обещае отсега". Бившият премиер Чолаку подаде оставка след първия кръг на изборите, когато коалиционният кандидат не успя да стигне до балотаж.

Първи резултати от EXIT POLL: Никушор Дан води пред Джордже Симион

Румънските медии определиха победата на Никушор Дан като "зрелищен обрат" заради преднината от 20 процентни пункта на неговия опонент на първия кръг. "Румъния започва от утре нов етап и има нужда от всеки един от вас", заяви той в речта пред хилядите си привърженици, които се събраха в центъра на Букурещ, за да отпразнуват победата. Те развяваха румънски и европейски знамена и скандираха "Тук сме!", "Единство!", "Европа", "Никушор" и "Русия, не забравяй, Румъния не е твоя", съобщава телевизия Диджи 24.

Лидерът на АУР Джордже Симион призна поражението си и поздрави своя опонент за победата, като заяви, че такава е била "волята на румънския народ". Той добави, че политическата борба въобще не е приключила и "тази война едва сега започва".

