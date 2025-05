Тръмп ще разговаря с Путин и Зеленски в понеделник

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в понеделник, предаде Ройтерс.

„Темите на разговора ще бъдат спирането на „кръвопролитията“, при които всяка седмица биват убити средно повече от 5000 руски и украински войници, както и търговията“, написа той в публикация в социалната си медия „Трут соушъл“.

Тръмп добави, че след това ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и с различни представители на страните от НАТО.

