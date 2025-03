Тръмп разбуни отново духовете: Украйна може да не оцелее след войната с Русия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разбуни отново духовете с изказване, че Украйна може да не оцелее след войната с Русия, предаде ДПА.

В интервю за "Фокс нюз", излъчено днес, американският лидер беше помолен да коментира дали е спокоен от факта, че е спрял помощта за Украйна, и дали смята, че тя би могла да оцелее без нея. "Тя така или иначе може да не оцелее", отговори Тръмп.

Президентът продължи мисълта си по отношение на продължаващата вече три години война на Русия срещу съседа ѝ, допълвайки следното: за конфликт "са нужни двама".

