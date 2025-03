У краинските опозиционни лидери Петро Порошенко и Юлия Тимошенко подкрепиха забраната за провеждане на избори до настъпването на мир, след като САЩ съобщиха, че са провели разговори с опозиционните партии в Украйна по темата.

Конституцията на Украйна не позволява избори по време на военно положение, но Русия и екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп твърдят, че украинският президент Володимир Зеленски не е легитимен и настояват за избори.

"Политико" съобщи, че високопоставени представители на Тръмп са провели тайни разговори с Тимошенко и висши членове на партията на Порошенко за това дали страната може да проведе бързи президентски избори.

Порошенко, лидер на опозиционната партия „Европейска солидарност“ и основател на компанията за сладкарски изделия „Рошен“, беше избран за президент през 2014 г., но загуби изборите през 2019 г. от Зеленски. Наскоро Порошенко беше включен в списък със санкционирани лица, действие, което той определи като политическо преследване от страна на Зеленски.

Въпреки това Порошенко, който е лидер на най-голямата опозиционна група в парламента на Украйна, заяви, че екипът му „винаги е бил и остава категорично против провеждането на избори по време на война“.

„Казвали сме и продължаваме да казваме, че избори могат да се проведат само след прекратяване на огъня и подписване на мирно споразумение с гаранции за сигурността на Украйна“, категоричен е Порошенко.

Той заяви, че екипът му работи „публично и прозрачно за поддържане на двупартийната подкрепа за Украйна“ в САЩ.

Порошенко критикува Зеленски, като заяви, че „липсата на комуникация“ между украинското правителство и американската администрация, „представлява риск за държавата“ Украйна.

Тимошенко, която е била два мандата министър-председател на Украйна и оглавява партия „Отечество“, заяви, че екипът ѝ „преговаря с всички наши съюзници, които са в състояние да помогнат за осигуряването на справедлив мир възможно най-скоро“.

„Дотогава, и аз съм го казвала неведнъж, провеждането на каквито и да било избори в Украйна е изключено“, добави тя.

