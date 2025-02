Тръмп може да е сключил лоша минерална сделка с Украйна

П резидентът Доналд Тръмп, който се гордее с уменията си за водене на преговори, е на ръба да сключи сделка, която ще предостави на САЩ преференциален достъп до обширните запаси от суровини на Украйна.

Въпреки това, Тръмп може да получи по-малко, отколкото е очаквал, тъй като оценките за минералното богатство на Украйна се базират на остарели проучвания от съветската епоха, които не отчитат жизнеспособността или разходите за разработването на тези ресурси, пише Politico.

Според последния чернова на споразумението, цитирана от украинския вестник "Икономическа правда", Киев ще бъде задължен да плаща 50 процента от приходите от своите природни ресурси във фонд, който ще инвестира в Украйна. В замяна на това, няма да бъдат осигурени никакви гаранции за сигурността на САЩ.

На хартия изглежда, че САЩ ще извлекат големи ползи от сделката. Според украинското министерство на природните ресурси и околната среда, страната съдържа около 5 процента от световните “критични” суровини, включително графит, литий, титан, берилий и уран.

Тези ресурси са от съществено значение за производството на батерии, радарни системи и броня — ключови елементи за отбранителната и технологичната индустрия, които биха помогнали за намаляване на зависимостта на САЩ от китайските минерали.

Въпреки това, реалната степен на минералното наследство на Украйна остава до голяма степен неясна. Въпреки че страната съобщава за повече от 20 000 изследвани минерални находища и обекти, само около 8 000 от тях са оценени като жизнеспособни. По-малко от половината от тези находища са били експлоатирани преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди три години.

Остарели проучвания

Оценките за стойността на тези находища са в голяма степен базирани на проучвания от съветската епоха, проведени основно през 1960-те и 1980-те години. Информацията, която често е непълна, е разпръсната из цялата страна и все още се дигитализира. Много от данните остават запечатани след началото на военното положение, въведено от президента Володимир Зеленски в началото на войната. Дори ако по-нататъшните проучвания потвърдят съществуването на ценни минерални находища, извличането им ще отнеме много време и средства.

Украинската геоложка служба (UGS) оценява разходите за експлоатация на 10-те най-големи известни перспективи за добив в Украйна на около 15 милиарда долара, включително изграждането на мини, кариери и около 20 нови преработвателни съоръжения. Една от тези перспективи е находището Novopoltasvke, което UGS описва като “едно от най-големите” находища на редкоземни елементи в света. Развитието му ще изисква инвестиции в размер на 300 милиона долара, като обектът се характеризира като “относително труден” за разработване поради рисковете от наводнения и свлачища.

Новополтавското находище, открито през 1970 г. и изследвано през 1980-те години, не е било развивано след 1991 г. Това е едно от шестте известни находища на редкоземни елементи в Украйна — група от 17 минерала, които са ключови за производството на ракети, лазери, компютри, телевизори, смартфони и вятърни турбини.

Редкоземни елементи не са толкова редки

