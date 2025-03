Главният политически съюзник на Ердоган с призив към ПКК

Л идерът на Партията на националистическото действие (ПНД) Девлет Бахчели, основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и инициатор на диалога между Анкара и Кюрдската работническа партия (ПКК), заяви днес, че кюрдската въоръжена организация и свързаните с нея групировки трябва „незабавно и безусловно“ да сложат оръжие, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

Миналата седмица лидерът на ПКК Абдуллах Йоджалан отправи призив за разоръжаване на ПКК, която предприе въоръжена борба срещу турската държава през 1984 г. ПКК е определена като терористична организация от Турция, САЩ и ЕС. Йоджалан изтърпява доживотна присъда в затвор на о. Имралъ край Истанбул.

„Кървавият бич, който измъчва страната ни от десетилетия, най-накрая е към края си“, посочи днес Бахчели в писмено изявление.

