Свят

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

Докато американският президент пристига във Великобритания, премиерът Киър Стармър е под политически натиск и се изправя срещу протести

16 септември 2025, 11:17
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол
Д оналд Тръмп пристига във Великобритания във вторник за пищна церемония. Но отвъд стените на замъка Уиндзор обществото е далеч от ликуващо, пише Politico

(Във видеото: Какви са реакциите във Великобритания след победата на Тръмп)

Въпреки че прочутото британско хладнокръвие може да надделее и премиерът Киър Стармър ще направи всичко възможно да запази спокойствие и да продължи напред, обстановката в Уестминстър е тревожна.

Центристкият премиер, който обеща да сложи край на политическия хаос след 14 години консервативно управление, изгуби блясъка си заради непопулярни икономически решения и последователни оставки на ключови съюзници от началото на септември. Той все по-често е възприеман като политически губещ с едни от най-ниските рейтинги на одобрение сред западните лидери.

С две думи, той вече не изглежда като победителя, който през февруари намери общ език с Тръмп заради техните съответни изборни победи през 2024 г. с огромно мнозинство. "Не е тайна, че идваме от различни политически традиции, но има много неща, които ни обединяват", заяви премиерът на първата им среща в Белия дом. "Вярваме, че не участието е важно. Важно е да победиш."

Сега обаче "Реформ Ю Кей", оглавявана от стария съюзник на Тръмп Найджъл Фараж, "печели" в социологическите проучвания, доверявайки се на лозунга "Да направим Великобритания отново велика" по образец на MAGA, докато депутати и министри от самата партия на Стармър поставят под съмнение неговата политическа преценка.

Междувременно министрите са разтревожени след митинг в Лондон в събота, организиран от Стивън Яксли-Ленън, по-известен като Томи Робинсън, крайнодесен активист, от когото дори Фараж се е разграничил. Според полицията събитието е привлякло до 150 000 души (оценка, оспорена от организаторите).

То бе представено като митинг в защита на свободата на словото: кауза, която вдъхновява американските консерватори, често сочещи Обединеното кралство като пример за посоката, по която се движи САЩ. Но проблемите на Стармър са далеч по-дълбоки и сложни, отколкото една американска карикатура на Великобритания може да предполага.

Много повече от 150 000 британци са разочаровани. Част от тях са озлобени от години икономическа стагнация, други осъждат начина, по който последователните правителства се справят с нелегалната имиграция. Някои са подтиквани и от двете.

За "Даунинг стрийт", където отношенията с Тръмп се считат за един от редките успехи на кабинета, съществува опасност вътрешният шум да засенчи възможностите за сключване на сделки по време на държавното посещение. А и самият Тръмп може да прецени, че връзката с отслабен премиер крие рискове.

  • Имиграционна нация

Стармър не е глух за недоволството.

Близкият му съюзник Питър Кайл призна в неделни интервюта "чувството на недоволство и огорчение" в британското общество, като отбеляза, че "имиграцията е голяма тревога".

Обединеното кралство отдавна е дестинация за хора, пристигащи по незаконни канали, но ръстът на търсещите убежище, прекосяващи Ламанша с малки лодки, подхранва ожесточени политически дебати.

Използването на хотели за настаняване на такива мигранти, докато заявленията им се обработват, предизвика местни протести по-рано тази година.

Броят на пристигащите от началото на мандата на Стармър премина границата от 50 000 през лятото, макар да представлява малка част от общия нетен миграционен баланс, който спадна до 431 000 през 2024 г. след рекордните над 850 000 през 2022 и 2023 г. при консерваторите.

  • Непоследван от своите

Проблемите на Стармър обаче не се изчерпват с мигрантите и вече се чуват мрачни прогнози за бъдещето му вътре в собствената партия.

За разлика от Тръмп, Стармър няма президентски мандат и може да бъде свален от собствените си депутати.

В понеделник той загуби старши съветник след изтичане на унизителен разговор за ветерана от левицата Даян Абът, трети скандал за три седмици, който разтърсва премиера. Миналия четвъртък Питър Манделсън бе отстранен като посланик в САЩ, а предната седмица заместничката му Анджела Рейнър подаде оставка заради неплатени данъци.

Разочарован депутат от Лейбъристката партия заяви: "Всичко ще приключи през май, целият проект."

През май 2026 г. предстоят избори за парламентите в Шотландия и Уелс, които се смятат за ключов тест за популярността на лейбъристите.

Друг депутат добави: "Може и да се успокои, но той се справя зле и с толкова много колеги с минимални мнозинства, ако видят в тези майски резултати потвърждение, че ще е много трудно, натискът ще е огромен."

"Направиха ужасни грешки през първата година", каза лидер на уж приятелски настроен синдикат. "Не, че всичко е било грешно, направиха и добри неща", допълни той, преди да заключи: "Но трябва някой да ми направи списък с тези добри неща."

Стармър привлече редица кадри от времето на бившия премиер Тони Блеър, за да се опита да обърне курса. Но според източници той няма собствено идеологическо крило "стармъристи", а лоялността на депутатите към него се гради основно върху изборната победа през 2024 г.

  • Икономическа стагнация

В лявото крило на британската политика недоволството има различна диагноза.

Депутатът от Лейбъристката партия Клайв Луис, ключова фигура в новата група "Мейнстрийм", създадена да се противопостави на политическия дрейф надясно, заяви: "Хората искат уважение в живота си. Искат да знаят, че децата им ще имат топъл, сигурен дом, че ще получат достойно образование."

По думите му приетата форма на капитализъм е виновна за разочарованието и е необходимо да се направят промени.

"Това означава, че много от влиятелните интереси, корпорации, банки, финансови институции, милиардери, мултимилионери, ще трябва да загубят част от властта и влиянието си. Иначе няма как да стане."

  • Разрив между риторика и реалност

"Няма съмнение, че много британци са дълбоко разочаровани от състоянието на страната и малцина са доволни от посоката, в която върви Обединеното кралство. Простата истина е, че животът изглежда твърде труден, а политиците са неотзивчиви или дори извън контрол", каза Люк Трайл, директор на аналитичния център More in Common.

На митинга в Лондон в събота милиардерът и собственик на X Илон Мъск се включи с видеопослание, заявявайки, че "идва насилие" и че "или се бориш, или умираш".

"Даунинг стрийт" реагира остро. "Великобритания е справедлива, толерантна и достойна страна. Последното, което британците искат, е подобен вид опасен и подстрекателски език", каза говорител на премиера.

Анна Макшейн, директор на New Britain Project, организация, която следи обществените настроения, коментира, че повечето хора изпитват по-скоро "резигнация", отколкото гняв.

Малцина британци търсят "тръмпистко решение", подчерта Люк Трайл.

"Всъщност е точно обратното. Нестабилността, свързана с втория мандат на Тръмп на международната сцена, подхранва тревожност. Повечето хора искат нещо по-просто, промяната, която Стармър обеща, но и по-леката политика, за която говореше."

Източник: Politico     
Доналд Тръмп Киър Стармър Великобритания Британска политика Имиграция Политическа криза Обществено недоволство Икономическа стагнация Найджъл Фараж Митинги
