Тръмп нападна "отвратителния" кмет на Лондон - докато британският премиер го наблюдаваше

Д оналд Тръмп възобнови стара вражда в понеделник в Шотландия, отправяйки нападки към кмета на Лондон Садик Хан, докато седеше редом с Кир Стармър, предаде Politico .

"Не съм почитател на вашия кмет", заяви президентът на САЩ, когато бе попитан дали ще посети Лондон по време на предстоящата си държавна визита. "Мисля, че се справя ужасно… отвратителен човек. Определено бих посетил Лондон, да."

Коментарът постави британския премиер Кир Стармър в неудобна позиция, докато двамата лидери седяха заедно след провеждане на двустранна среща в Шотландия.

Стармър каза за Хан, колега от Лейбъристката партия, който често е влизал в остри конфликти с Тръмп през годините: "Той всъщност ми е приятел."

Тръмп кацна в Шотландия - обяви, че ще се срещне с "високоуважавана жена"

Тръмп и Хан, рекордьор с три мандата като кмет и един от най-известните мюсюлмански политици във Великобритания, имат дълга история на взаимни нападки. Хан заяви, че второто избиране на Тръмп за президент на САЩ показва, че "напредъкът не е неизбежен" и разкритикува "расизма и омразата", които кампанията му е отприщила.

Тръмп нарече Хан "абсолютен загубеняк" и "много глупав", след като Хан го сравни с "фашистите от 20-и век". През 2018 г. Хан позволи на анти-Тръмп активисти да пуснат над парламента балон с образа на Тръмп като плачещо бебе в пелени по време на първата му държавна визита.

