Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос, ако всички заложници не бъдат освободени до събота

С поразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа трябва да бъде отменено, ако "всички заложници", държани в палестинската територия, не бъдат освободени до събота на обяд, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом, той предупреди, че ако искането му не бъде изпълнено, ще остави "целият ад да се развихри".

Тръмп нарече "ужасно" решението на "Хамас" да отложи за неопределено време следващото освобождаване на заложници с аргумента, че Израел е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

