Кремъл за плана на Тръмп за Газа: Трябва да бъдем търпеливи

К ремъл заяви днес, че изчаква да научи повече подробности за плана на американския президент Доналд Тръмп по отношение на ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Вчера Тръмп каза, че се ангажира да купи и притежава Газа, но би могъл да позволи части от опустошената от войната територия да бъдат възстановени от други държави в Близкия изток.

В отговор на въпрос приемлив ли е за Москва планът на Тръмп говорителят на Кремъл отбеляза, че в Газа живеят 1,2 милиона души.

