Редица щати подадоха иск срещу решението на администрацията на Тръмп за съкращения

Г лавни прокурори на 22 американски щата, управлявани от губернатори демократи, подадоха жалба срещу администрацията на Доналд Тръмп заради това, че тя съкрати финансирането за университети, медицински центрове и други изследователски институции, предаде Ройтерс.

Решението за съкращенията Тръмп обяви в петък.

Искът е подаден във федерален съд в Бостън.

The Independent: More than 22 states sue Trump administration over ‘devastating’ funding cuts for medical researchhttps://t.co/FlB4EenRWC