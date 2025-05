Тръмп посреща Карни на фона на обтегнати отношения

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп приема днес в Белия дом в американската столица Вашингтон министър-председателя на Канада Марк Карни на фона на изострени двустранни отношения, предаде ДПА.

Тръмп заяви вчера, че "не е сигурен" защо точно Карни "иска да го види", отбелязва агенцията. "Предполагам, че иска да сключим сделка. Всеки го прави", заяви американският държавен глава.

Либералите на Карни спечелиха парламентарните избори в Канада на 28 април след предизборна кампания, базирана на съпротивата срещу обявените от Тръмп мита и намерението му да превърне Канада в американски щат, отбелязаха Ройтерс и ДПА.

