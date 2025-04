Тръмп честити изборната победа на Марк Карни

К анадският премиер и лидер на Либералната партия на Канада, която победи на парламентарните избори в понеделник, разговаря във вторник с американския президент Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на Карни, цитирана от Ройтерс.

Съобщено бе, че Тръмп е честитил на Карни изборната победа.

