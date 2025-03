Карни срещу Тръмп – предсрочни избори в Канада в сянката на търговската война

К анадският премиер Марк Карни свика предсрочни избори за 28 април, заявявайки, че се нуждае от силен мандат, за да се противопостави на заплахата от президента на САЩ Доналд Тръмп, който „иска да ни разбие, за да може Америка да ни притежава“, съобщава "Ройтерс".

New Canadian Prime Minister Mark Carney called a snap election for April 28, saying he needed a strong mandate to deal with the threat posed by Trump, who 'wants to break us so America can own us' https://t.co/EDWyFAt67i pic.twitter.com/V9l0HA0tew