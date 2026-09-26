Свят

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Американският президент коментира външнополитическите си приоритети, сред които отношенията с Венецуела, Куба, Тайван и надпреварата в изкуствения интелект с Китай

26 септември 2026, 18:50
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщиха световните агенции. 

През седмицата Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни. В замяна Техеран поиска САЩ да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и да спазват споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан.

Пред журналисти в Белия дом днес Тръмп каза също, че през седмицата е разговарял с временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес относно провеждането на избори в страната.

Родригес се срещна за кратко с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН и го похвали за възобновяването на диалога с Венецуела.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп и Родригес са обсъждали преструктурирането на венецуелския държавен дълг, възлизащ на милиарди долари. Рубио също така отбеляза, че Вашингтон е настоявал за политическа промяна.

Относно напрежението с Куба американският президент прогнозира, че Вашингтон и Хавана ще постигнат споразумение, като добави, че не смята, че ще се наложи използването на военна сила.

"Бих казал, че ще сключим сделка с Куба", заяви Тръмп.

По отношението на срещата си с китайския лидер Си Цзинпин президентът на САЩ посочи, че "въпросът за Тайван е бил обсъден" и че Си е "разбрал" позицията му.

Тръмп подчерта, че със Си Цзинпин са имали "голям разговор" за изкуствения интелект, но САЩ не трябва да обединяват усилията си с Китай в тази област. "Те искат да спрат напредъка ни, защото изпреварваме Китай значително. Възнамеряваме да запазим това положение", каза той.

Американският президент заяви още, че не желае да обединява инициативите на САЩ в областта на изкуствения интелект с тези на Китай. "Предпочитам да не се интегрираме, тъй като имаме голяма преднина. Когато си лидер, не споделяш технологиите си с другите", добави той.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Доналд Тръмп САЩ Иран Ормузки проток Венецуела Куба
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