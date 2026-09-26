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Вучич след разговор с Путин: Очакваме евтин руски газ и след 30 септември

Вучич обяви, че Сърбия очаква удължаване на договора на цена от 318 евро за 1000 кубични метра преди подаването на оставката си като президент

26 септември 2026, 15:26
Вучич след разговор с Путин: Очакваме евтин руски газ и след 30 септември
Путин и Вучич   
Източник: БГНЕС

С ърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ, заяви сръбският президент Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс прес. 

Белград същевременно се стреми към сключването на по-дългосрочен договор. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният ѝ тригодишен договор изтече през лятото на 2025 година. Оттогава доставките се осигуряват чрез поредица от краткосрочни удължавания.

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

"Споразумението за доставката на газ изтича на 30 септември. Смятам, че след днешния разговор то ще бъде удължено и ще си осигурим стабилни доставки на газ", написа Вучич в Инстаграм след разговора с Путин.

По думите му Сърбия ще продължи да получава газ на "добра и ниска цена от 318 евро за 1000 кубични метра", вместо да плаща пазарната цена, която според него в момента е 868 евро.

Въпреки стремежа си към членство в ЕС Сърбия остава една от малкото европейски държави, които поддържат тесни отношения с Кремъл след руската инвазия в Украйна.

Белград е изправен и пред американски санкции срещу най-голямата сръбска петролна компания Сръбската петролна компания НИС заради мажоритарното руско участие в нея.

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

За отмяната на санкциите Вашингтон настоява руското участие в компанията да бъде прекратено изцяло. От месеци се водят преговори за продажбата на руския дял от 56% на Унгарската петролна компания МОЛ.

Последното изключение от американските санкции изтича на 30 септември. Това е и крайният срок, определен от Вашингтон за приключване на сделката.

"Обсъдихме и въпроса за Сръбската петролна компания НИС с надеждата да намерим добро решение и за двете страни", заяви Вучич.

Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори, свикани след продължилите близо две години протести против корупцията, започнати от студенти.

Източник: Габриела Иванова/БТА    
Сърбия Русия Александър Вучич руски газ газови доставки американски санкции НИС
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