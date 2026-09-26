Свят

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Според „Уолстрийт Джърнъл“ американският президент е заявил пред свои сътрудници, че очаква бомбардировките да бъдат възобновени след ноемврийските избори

26 септември 2026, 07:24
Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: БТА
  • Според „Уолстрийт джърнъл“ Доналд Тръмп е отхвърлил иранско предложение за седемдневно прекратяване на сраженията и отваряне на Ормузкия проток, като е заявил пред свои сътрудници, че очаква бомбардировките да бъдат възобновени след междинните избори през ноември.
  • Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че Техеран е предал предложението чрез посредници от Катар и заяви, че при американско съгласие протокът и бойните действия могат да бъдат уредени в рамките на седемдневен срок.
  • Вашингтон и Техеран водят посреднически разговори, определени от американски представител като „позитивни и конструктивни“, но Тръмп остава скептичен за постигането на споразумение; „Ройтерс“ отбелязва, че не е успял независимо да потвърди информацията за позицията му.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщи снощи в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на анонимни американски официални представители.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН снощи, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона, припомня Ройтерс.

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

„Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкия проток, всичко вече е подготвено“, заяви Арагчи.

Американски официален представител е заявил, че САЩ и Иран водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“, но Тръмп в частни разговори е изразил скептицизъм, че Иран ще се съгласи на неговите искания, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Президентът е казал на своя екип, че смята, че вероятно бомбардировките ще бъдат възобновени, добавя изданието.

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Дипломатическите усилия в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк подчертаха глобалното значение на конфликта, който продължава вече седем месеца и наруши доставките на петрол през един от най-важните морски коридори в света.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Доналд Тръмп Иран САЩ Иран Ормузки проток Конфликт Преговори Дипломация Бомбардировки Прекратяване на сраженията Посредничество
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Brabus направи G-класа кабрио с 900 „коня“ за 1 млн. евро

Brabus направи G-класа кабрио с 900 „коня“ за 1 млн. евро

carmarket.bg
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Ексклузивно

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Преди 11 часа
<p>Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва</p>
Ексклузивно

Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Преди 12 часа
Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“
Ексклузивно

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Преди 12 часа
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Ексклузивно

Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

България Преди 57 минути

Високи вълни край брега на щата Масачузетс, предизвикани от бурята, която се очаква да връхлети североизточното крайбрежие на САЩ, 25 септември 2026 г.

Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за наводнения, прекъсвания на тока и проблеми с транспорта

Апостолът, който чу последните думи на Христос към своята майка

Апостолът, който чу последните думи на Христос към своята майка

Любопитно Преди 2 часа

Йоан е един от най-близките ученици на Иисус Христос и автор на Евангелието според Йоан

Роберт Фицо - министър-председател на Словакия

Бомбени заплахи срещу върха на властта в Словакия: Фицо и главният прокурор са мишени

Свят Преди 2 часа

Компетентните органи проверяват съдържанието на двете съобщения и предприемат необходимите мерки

5 неща, които никога, ама никога не трябва да правите в ресторант

5 неща, които никога, ама никога не трябва да правите в ресторант

Любопитно Преди 2 часа

Добрият етикет в ресторанта не изисква сложни правила, а просто съобразяване с останалите. Вижте 5-те най-чести грешки, които допускаме по време на хранене - от грубост към персонала до телефона на високоговорител

Момиче отива в болницата със счупен глезен. Защо се стигна до смъртта ѝ?

Момиче отива в болницата със счупен глезен. Защо се стигна до смъртта ѝ?

Свят Преди 3 часа

21-годишната Дейл влиза в болница в САЩ с обикновено счупване на глезена, но умира след фатална грешка с обезболяващи. Разследване разкрива как недостигът на персонал и стремежът към печалба са превърнали лечебното заведение в опасен капан

Марк Зукърбърг представя Muse Charm

Тамагочито на Зукърбърг: Meta представи AI ключодържателя Muse Charm

Свят Преди 3 часа

Meta представи необичайната джаджа Muse Charm, която съчетава персонален AI асистент с визията на дигитално „Тамагочи“. Устройството има екран и скенер за пръстов отпечатък, а Марк Зукърбърг обещава да е на пазара преди празниците

Снимката е илюстративна

Откриха ли Ноевия ковчег? Учени показаха първи кадри от вътрешността на мистериозната структура

Свят Преди 3 часа

Международна група от учени започна сондажи във формацията Дурупънар в Турция. Подземен дрон засне първи кадри от структурата, а проби от 18 метра дълбочина разкриха органичен материал, който оспорва теорията за естествена скала

5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден

5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден

Любопитно Преди 3 часа

Може да измиете ръцете си след обяд и пак да прекарате следващите няколко часа в докосване на повърхности, които са били пипани от десетки хора

Прогнозата за днес: Облаци, хладен вятър и валежи - къде ще превали сняг?

Прогнозата за днес: Облаци, хладен вятър и валежи - къде ще превали сняг?

България Преди 3 часа

Днес ще преобладава облачно време с валежи от дъжд в много райони на Източна и Южна България. В планините над 2000 метра ще превали сняг. Максималните температури ще са между 17° и 22°, за София – около 17°

Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Убедителна победа донесе спасение за племето на Ураганите

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Свят Преди 12 часа

Руският президент обяви, че Москва обмисля условията за възобновяване на преговорите след последните атаки на украинска територия

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

България Преди 13 часа

Експертът по национална сигурност доц. д-р Христо Тутунаров разкри в "Телеграфно подкастът", че данните за стрелбите от 2019 г. са подадени от чужд разузнавач, а всички курсисти са проверявани от ДАНС

Мис Ямайка Габриел Хенри

Мис Ямайка съди „Мис Вселена“ след жестоко падане на сцената

Любопитно Преди 14 часа

Габриел Хенри претърпя тежка мозъчна травма след падане в неохраняван отвор на сцената в Тайланд. Красавицата, която е медик по професия, обвинява организаторите в небрежност, коствала ѝ бъдещето в офталмологията

Историческа визита: Папа Лъв XIV отслужи вечерня в обновената „Нотр Дам“

Историческа визита: Папа Лъв XIV отслужи вечерня в обновената „Нотр Дам“

Свят Преди 14 часа

Главата на Римокатолическата църква стана първият папа, посетил парижката катедрала след повторното ѝ отваряне, посрещнат от хиляди вярващи

ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

Свят Преди 15 часа

Очаква се между 10 и 20 милиарда евро от бюджета за превъоръжаване на ЕС да бъдат насочени към съвместни проекти с Киев

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив

Edna.bg

Изненада за феновете: „Под прикритие“ 6 с втора предпремиера

Edna.bg

Как се движат цените на горивата у нас

Nova.bg

Психологът Нели Лесер: Българите живеят в режим на оцеляване, не търсят подкрепа

Nova.bg