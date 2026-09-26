WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Според „Уолстрийт джърнъл“ Доналд Тръмп е отхвърлил иранско предложение за седемдневно прекратяване на сраженията и отваряне на Ормузкия проток, като е заявил пред свои сътрудници, че очаква бомбардировките да бъдат възобновени след междинните избори през ноември.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че Техеран е предал предложението чрез посредници от Катар и заяви, че при американско съгласие протокът и бойните действия могат да бъдат уредени в рамките на седемдневен срок.

Вашингтон и Техеран водят посреднически разговори, определени от американски представител като „позитивни и конструктивни“, но Тръмп остава скептичен за постигането на споразумение; „Ройтерс“ отбелязва, че не е успял независимо да потвърди информацията за позицията му.

Guerre au Moyen-Orient: Donald Trump refuse l'offre de l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jourshttps://t.co/7RuQWWqBrv — BFM (@BFMTV) September 26, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщи снощи в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на анонимни американски официални представители.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН снощи, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона, припомня Ройтерс.

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„Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкия проток, всичко вече е подготвено“, заяви Арагчи.

Американски официален представител е заявил, че САЩ и Иран водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“, но Тръмп в частни разговори е изразил скептицизъм, че Иран ще се съгласи на неговите искания, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Президентът е казал на своя екип, че смята, че вероятно бомбардировките ще бъдат възобновени, добавя изданието.

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Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Дипломатическите усилия в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк подчертаха глобалното значение на конфликта, който продължава вече седем месеца и наруши доставките на петрол през един от най-важните морски коридори в света.