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Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

По време на държавната вечеря във Вашингтон военният оркестър изпълни попури от мюзикъла „Клетниците“. Сред песните беше и химнът на протестите в Хонконг, забранен от Пекин. Си Дзинпин обаче благодари за „съвършеното“ гостоприемство

25 септември 2026, 22:40
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Източник: Getty Images

В оенен хор забавлява президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин с попури от мюзикъла „Клетниците“ по време на държавната вечеря в Белия дом в четвъртък вечерта. Едно от избраните произведения обаче е строго ограничено в Китай заради това, че подтиква към недоволство и бунт, пише New York Post.

Докато Тръмп и китайският президент вечеряха с редица влиятелни бизнес фигури, военният оркестър влезе в Източната зала с изпълнение на „Чуваш ли как хората пеят?“. В известната песен от мюзикъла недоволни парижани се подготвят за опит за сваляне на репресивното си правителство.

Китай цензурира онлайн разпространението на мелодията, след като продемократичните активисти в Хонконг я приеха като своя химн по време на протестите срещу Пекин през 2019 г. Китайският музикален стрийминг еквивалент на Spotify, QQ Music, премахна „Чуваш ли как хората пеят?“ от албумите на „Клетниците“, позовавайки се на авторски права, въпреки че останалите песни от шоуто останаха достъпни в платформата.

Ако Си Дзинпин е бил смутен от музикалния избор, той по никакъв начин не го показа.

По време на сутрешния чай в петък китайският лидер благодари на американския си домакин за гостоприемството по време на строго организираното посещение. Срещата бе белязана от множество публични прояви на топли отношения между двамата и твърде малко възможности за журналистически въпроси.

„Всичко е направено с най-висока степен на съвършенство и е обмислено до най-малкия детайл, което оценяваме високо“, заяви Си.

Журналистическият екип не беше допуснат в залата за музикалната част от вечерта. Кадри с военния оркестър, който изпълнява въздействащата „One Day More“, обаче бяха публикувани в социалните мрежи от няколко от присъстващите, сред които съветникът на Тръмп Дан Скавино, бившият говорител на Министерството на земеделието Кейти Милър и първородният син на президента, Ерик Тръмп.

По-дълго видео, на което се вижда как оркестърът свири „Чуваш ли как хората пеят?“, беше качено във Facebook страницата „Canadian Voices for Freedom“. Все още не е ясно кой е авторът на клипа.

На държавната вечеря присъстваха едва 134 гости, като най-малко 21 от тях бяха милиардери. Технологичният сектор беше богато представен в лицето на основателя на Tesla и SpaceX Илон Мъск, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, ръководителя на Google Сундар Пичай, Джеф Безос от Amazon, главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, компютърния магнат Майкъл Дел и Тим Кук от Apple.

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
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Доналд Тръмп е запален почитател на мюзикъла „Клетниците“, чиято премиера на Бродуей бе през 1987 г. Той отдавна е превърнал „One Day More“ и „Чуваш ли как хората пеят?“ в неизменна част както от своите политически, така и от официалните си събития.

Тръмп използва „Чуваш ли как хората пеят?“ и като съпроводителна музика за излизането си на сцената, когато даде официален старт на президентската си кампания за 2024 г. в Мар-а-Лаго през ноември 2022 г.

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