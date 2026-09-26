Свят

Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове

Повредите доведоха до отменени влакове, закъснения и промени в маршрутите

26 септември 2026, 13:28
Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове
Влак спира на гарата Верхайм близо до Франкфурт, Германия   
Източник: БТА
  • Умишлено прерязани железопътни кабели в Северен Рейн-Вестфалия причиниха отмяна на влакове, закъснения и отклонения по няколко важни маршрута.
  • Засегнати са линиите Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел и връзките от Северна Германия към Кьолн, а Гелзенкирхен временно е недостъпен за железопътен транспорт.
  • Полицията разследва кражба на кабели, довела до повреди в сигналните и контролните системи; не е ясно кога ще приключат ремонтите.

Саботаж спря влаковете в Северна Германия

Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес, предаде ДПА.

Националната железопътна компания "Дойче Бан" съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуванията от гари в Северна Германия до Кьолн.

Информационният портал "Цугинфо" посочва, че целият градски район на Гелзенкирхен в момента е недостъпен.

На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности.

Говорителка на полицията уточни, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Укендорф, където са възникнали неизправности в сигналните и контролни системи.

Смята се, че крадците са прерязали грубо кабелите и са ги откъснали покрай релсите на няколко места.

Полицията е била информирана за инцидента в около 05:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време) днес.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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