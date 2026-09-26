Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове

Влак спира на гарата Верхайм близо до Франкфурт, Германия

Умишлено прерязани железопътни кабели в Северен Рейн-Вестфалия причиниха отмяна на влакове, закъснения и отклонения по няколко важни маршрута.

Засегнати са линиите Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел и връзките от Северна Германия към Кьолн, а Гелзенкирхен временно е недостъпен за железопътен транспорт.

Полицията разследва кражба на кабели, довела до повреди в сигналните и контролните системи; не е ясно кога ще приключат ремонтите.

Саботаж спря влаковете в Северна Германия

Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес, предаде ДПА.

Националната железопътна компания "Дойче Бан" съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуванията от гари в Северна Германия до Кьолн.

Информационният портал "Цугинфо" посочва, че целият градски район на Гелзенкирхен в момента е недостъпен.

На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности.

Im Großraum Gelsenkirchen müssen zahlreiche Züge umgeleitet werden oder fallen ganz aus. An einigen Stellen waren in der Nacht Kabel durchtrennt und herausgerissen worden. Die Polizei ermittelt. https://t.co/bbgioPZCQM — Frankfurter Allgemeine (@faznet) September 26, 2026

Говорителка на полицията уточни, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Укендорф, където са възникнали неизправности в сигналните и контролни системи.

Смята се, че крадците са прерязали грубо кабелите и са ги откъснали покрай релсите на няколко места.

Полицията е била информирана за инцидента в около 05:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време) днес.