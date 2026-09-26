Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

18-годишно момиче е блъснато на пешеходна пътека на бул. „България“ в Смолян; то е с охлузвания и след преглед е освободено за домашно лечение.

Автомобилът е управляван от 71-годишна жена, която според полицията не е видяла момичето; няма данни за спирачен път. На същото място вече са ставали други тежки инциденти.

Полицията настоява за спешно обезопасяване на пешеходната пътека, включително чрез изграждане на изкуствена неравност; от началото на септември четирима души са загинали при катастрофи в Смолян.

Почина момиче, блъснато на пешеходна пътека в Бургас

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев.

Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете.

Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена.

По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично.

Пострадалата е с охлузвания.

Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение.

Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека.

Един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност.

Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията.

На 8 септември при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов.

В четвъртък 79-годишен мъж почина, след като бе блъснат от микробус при движение на заден ход на ул. „Чан“ в Смолян. Пострадалият бе транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние с множество травми, по-късно той почина.

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.