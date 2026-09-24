Свят

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

Според проф. Николай Овчаров фрагментите от мъжка фигура и животно са необичайни за планински град и са важна стъпка в разгадаването на скалния комплекс

24 септември 2026, 10:57
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П лощадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи в цял ръст показват откритите фрагменти от фигури, каза пред журналисти ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

По думите му находките от III–V век не са представителни, но за скалния град са нещо „епохално". Археологът допълни, че за планински град подобна архитектура не е характерна. Той допълни, че не е ясно дали въпросните статуи са били на богове, на хора или са изобразявали друго заради липсата на открити надписи по тях или по открития постамент. 

Ново археологическо разкритие в скалния град на пророчествата

Проф. Овчаров уточни, че находките са открити около разкрития това лято мавзолей тип ротонда. По думите му статуите са били осквернени и не може да се определи къде точно са се намирали самите монументи.

„Със сигурност обаче на едната се вижда лявата страна. Ето я ръката, рамото на ръката, което е вдигнато нагоре, малко от гръдния кош... мъжка фигура е, без съмнение“, каза още археологът. Той допълни, че второто намерено парче най-вероятно е било от статуя на животно.

Проф. Николай Овчаров допълни, че в скалния град са намирани колони, капители, корнизи в т.нар. от него „перпериконски стил“, който не се отличава с художествени качества.

Невероятно откритие на Перперикон: Разкриха древен мавзолей, какъвто няма в Римската империя

„Но е факт, че са се опитвали... да постигнат блясъка на градовете в равнината, на големите градове в равнината. Така че за нас - говоря за историци и археолози, е изключително важна стъпка в разгадаването на тайната, наречена Перперикон“, отбеляза проф. Николай Овчаров.  

Източник: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева    
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