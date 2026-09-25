Свят

Си Цзинпин покани Доналд Тръмп на ново посещение в Китай тази година

Китайският президент отправи покана към американския си колега по време на чаена церемония в Белия дом в края на тридневната си визита във Вашингтон

Стела Христова Стела Христова

25 септември 2026, 22:14
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Тръмп разстла червения килим за Си: САЩ и Китай удължиха търговското примирие

Тръмп разстла червения килим за Си: САЩ и Китай удължиха търговското примирие

К итайският президент Си Цзинпин покани американския президент Доналд Тръмп да направи ново посещение в Китай тази година в края на тридневната си държавна визита във Вашингтон, предаде ДПА.

По време на чаена церемония в Белия дом Си посочи, че двамата лидери може да имат още две възможности да се срещнат до края на годината - на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), чийто домакин е Китай, и на срещата на Г-20 в Маями през декември.

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
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„Каним президента и съпругата му да посетят Китай“, заяви Си.

„Благодаря ви много, ще го направим. И ще разговаряме много“, отговори Тръмп.

Си и съпругата му Пън Лиюан пристигнаха в американската столица в сряда за тридневно държавно посещение, в чийто дневен ред важно място заеха търговските противоречия между двете световни сили. Въпреки топлите думи, които двамата лидери си размениха публично, от срещите им досега произлязоха малко конкретни резултати. Очаква се в понеделник САЩ да оповестят повече подробности за евентуалния напредък по търговските спорове, отбелязва ДПА.

Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом (СНИМКИ)
10 снимки
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин

Тръмп посети Китай за последно през май. Тазгодишната среща на върха на АТИС е насрочена за ноември в китайския град Шънджън. Руският президент Владимир Путин заяви, че възнамерява да присъства, което породи предположения за евентуална тристранна среща между Си, Тръмп и Путин, въпреки че такава засега не е официално потвърдена. Миналата година Тръмп и Си се срещнаха в кулоарите на форума на АТИС в Южна Корея, където постигнаха по-широко търговско примирие.

Редактор: Стела Христова
Източник: Боряна Михайлова/БТА    
Си Цзинпин Доналд Тръмп Отношения САЩ-Китай Търговски спорове Държавна визита АТИС Г-20
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