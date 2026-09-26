Свят

Зеленски: Украйна се нуждае от още 27 млрд. долара за отбрана

Киев очаква допълнителна подкрепа от международните партньори за финансиране на военните разходи.

26 септември 2026, 12:06
Зеленски: Украйна се нуждае от още 27 млрд. долара за отбрана
Източник: БТА/АР
  • Зеленски заяви, че ЕС и МВФ разбират нуждата от допълнително финансиране; Киев търси 27 млрд. долара за отбрана тази година и иска по-ранно отпускане на част от европейския заем.
  • Украйна очаква над 52 млрд. долара международна финансова помощ през 2027 г., а мисия на МВФ през ноември трябва да направи преглед на финансовата програма и да оцени плана за бюджета.
  • Украйна съобщи за удар по Илската петролна рафинерия в Краснодарския край; руските власти съобщават за трима загинали и двама ранени, а руското военно министерство твърди, че са свалени 645 дрона.

Украйна ще поиска 20 милиарда долара, за да „изгори“ Русия

Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че ЕС и Международният валутен фонд (МВФ) осъзнават колко е важно да помогнат на Киев да финансира бюджетния си дефицит и разходите си за отбрана, предаде Ройтерс.

Украйна се опитва да си осигури допълнителни 27 милиарда долара от партньорите си за отбраната си тази година, като посочва, че разходите за войната са се увеличили, тъй като Украйна и Русия засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели, като същевременно продължават да се сражават по продължение на фронтовата линия с дължина 1200 километра.

Киев иска да бъде отпусната по-рано част от заема от ЕС.

Зеленски заяви, че Украйна трябва да поръча дронове през октомври и ноември, в противен случай ще се сблъска с трудности в началото на следващата година.

„Всички разбират, че Украйна не може да бъде сама и че са необходими повече инвестиции в дронове и ракети, произведени в Украйна“, каза той пред репортери по време на брифинг в приложението УотсАп (WhatsApp), като добави, че е получил положителен отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Освен в областта на отбраната, Украйна също така разчита на чуждестранна помощ за финансиране на социалните и хуманитарните си разходи, отбелязва Ройтерс. Очаква се тя да се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година.

Министърът на финансите Сергий Марченко заяви пред репортери, че през ноември се очаква в страната да пристигне мисия на МВФ за втори преглед на финансовата програма на Украйна и че дотогава Киев трябва да има готов план за финансирането на бюджета за следващата година.

Една от най-големите компании в Украйна, „Фози Груп“ (Fozzy Group), заяви в публикация във Фейсбук, че щетите, причинени от руските атаки, я принуждават да съкращава служители в мрежата си от магазини и в офисите си. Компанията не посочи конкретни числа, но заяви, че все още наема служители за работа в обектите, възстановени след атаките.

„Само от 1 август до 25 септември руснаците унищожиха и повредиха повече от 20 от нашите обекти – дистрибуторски центрове, супермаркети и производствени мощности“, се казва в публикацията.

„Загубихме част от инфраструктурата и запасите си, а поддържането на нормалното функциониране на дейността стана много по-трудно и по-скъпо“, добави компанията.

Зеленски поиска помощ от международните финансови донори

Украйна заяви, че е поразила през нощта Илската петролната рафинерия в руския Краснодарски край, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Властите в Краснодарския край съобщиха, че при атаката са загинали трима души, а двама са били ранени.

Местни жители съобщиха за експлозии и задействане на системите за противовъздушна отбрана, както и за последвал пожар в рафинерията.

Рафинерията може да преработва около 6,6 милиона тона петрол годишно, като разполага с шест основни преработвателни инсталации. Илската рафинерия е сред водещите петролопреработвателни предприятия в Южна Русия, като производството му се използва, наред с други цели, и за снабдяване на руските въоръжени сили. Суровият петрол се доставя чрез тръбопроводната система на "Транснефт".

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта над различни руски региони са били свалени общо 645 дрона.

През изминалата нощ е бил поразен обект в руския град Уляновск, свързан с производството на управляеми авиационни ракети. Удари са нанесени и по два обекта в Тулска и Воронежка област, където се произвежда ракетно гориво, отбелязва Укринформ.

Източник: БТА    
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