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Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Българският боксьор триумфира на европейското първенство в София след чиста победа над украинеца Айдер Абдураимов

Стела Христова Стела Христова

25 септември 2026, 20:21
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Източник: БГНЕС

Р адослав Росенов е новият шампион в категория до 60 килограма при мъжете на европейското първенство по бокс в София. Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение.

След много равностоен първи рунд Росенов успя да поведе с 3:2 гласа в съдийските карти. Българинът и украинецът бяха много агресивни в действията си, но боксьорът в синьо постигаше това и с цената на много нечисти действия. Росенов, който в предишните си два мача получи аркади и на двете вежди, опитваше да се предпази и да действа на контраатака. Това даде резултат и във втория рунд той получи вота на всички съдии край ринга.

В третия рунд играта се изнерви и бе често накъсвана, а над дясната вежда на Росенов отново се отвори аркада. Това обаче не спря 22-годишния българин и за пръв път в кариерата си той стана европейски шампион при мъжете.

С медала на Росенов България завърши участието си на домашното европейско първенство с общо две отличия. Другото бе завоювано от Рами Киуан в категория до 75 килограма, в която той остана с бронз.

Редактор: Стела Христова
Източник: Георги Крумов/БТА    
Радослав Росенов Бокс Европейско първенство Европейски шампион София Златен медал Категория до 60 кг
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