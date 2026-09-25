Иран предлага сделка за Ормузкия проток: Отваря го за 7 дни при определени условия

И ран е представил на Съединените щати седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите, ако бъдат изпълнени определени условия. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН, цитиран от американски медии.

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„Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, каза Арагчи.

Той не уточни всички условия, но посочи, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Какво предлага Техеран

Според иранските държавни медии сред условията на Техеран са незабавно прекратяване на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Предложението е било предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха „Ню Йорк Таймс“ и CNN, цитирани от ДПА.

Представител на Белия дом заяви пред CNN, че между САЩ и Иран се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“.

Още на 16 септември ирански представители са предали на САЩ чрез посредници предложение за дипломатическо уреждане на конфликта, съобщи Reuters. Според ирански представител Техеран е готов да възобнови дипломацията, ако Вашингтон предприеме конкретни стъпки.

Представители на САЩ и Иран проведоха разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това са първите подобни преки дипломатически контакти от месеци.

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Ормузкият проток остава ключовият въпрос

Контролът над Ормузкия проток е един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран.

Водният път е от ключово значение за световните доставки на петрол и втечнен природен газ. През него преминава значителна част от енергийния износ от Персийския залив.

На фона на ограниченията регистрираните преминавания на търговски кораби през протока са намалели до девет в четвъртък спрямо 14 в сряда, показват предварителни данни за корабоплаването, цитирани от Reuters.

Осем кораба са излезли от Персийския залив, а един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните 10 дни е 18.

Данните не включват плавателни съдове, които евентуално преминават с изключени транспондери.

Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно. Маршрутът е обслужвал приблизително една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Натиск върху петролните доставки

Ограничаването на корабоплаването през Ормузкия проток оказва натиск и върху алтернативните маршрути за транспортиране на петрол.

През протока Баб ел Мандеб в четвъртък са отчетени 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден, сочат данни на аналитичната компания Kpler.

Междувременно се увеличава използването на операции по прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговски източници и анализатори, цитирани от Reuters, капацитетът на тези операции е достигнал пределите си, след като Саудитска Арабия е пренасочила част от износа си от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода „Изток–Запад“ на 13 септември, която прекъсна износа от пристанище Янбу, Saudi Aramco е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар, Оман, през септември и октомври.

Саудитският износ през Ормуз се увеличава

Според данни на Kpler саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август.

Това увеличение засилва търсенето на супертанкери и повишава разходите за превоз.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, показват данни на LSEG.

Според аналитичната компания Vortexa една операция по прехвърляне на товар между кораби вече отнема близо 10 дни спрямо пет до седем дни по-рано.

Забавянията насочват част от купувачите към алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или към директни доставки до рафинериите.

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Дипломацията между Вашингтон и Техеран

Предложението за седемдневен план идва на фона на дипломатически контакти между Иран и САЩ в Ню Йорк.

Ирански представители заявяват, че са готови да обсъждат прекратяване на военните действия и условията за възобновяване на преговорите, докато Вашингтон настоява за конкретни ангажименти от Техеран.

Според CNN сред условията, които Иран е поставил, са прекратяване на американските военни действия, вдигане на военноморската блокада и гаранции за безопасно корабоплаване.

Отварянето на Ормузкия проток остава един от централните въпроси в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта, тъй като всяко възстановяване на нормалното корабоплаване би имало отражение както върху международните енергийни пазари, така и върху разходите за превоз на суровини.