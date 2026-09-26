Белият дом забрани на екип на "Си Ен Ен" да лети с Тръмп

Белият дом изключи CNN от телевизионния прес пул за пътуването на Доналд Тръмп до Тенеси за мач по колежански футбол, въпреки че медията е била определена да отразява събитието.

Решението идва само дни след като федерален съдия нареди временно да бъде възстановен достъпът на журналисти от CNN, MS NOW и Politico до Белия дом.

Случаят задълбочава спора между администрацията на Тръмп и големите американски медии; телевизионният прес пул обичайно се редува между петте големи канала и споделя информацията с останалите медии.

CNN left off Air Force One for Trump’s upcoming trip, White House signals in new media restriction pic.twitter.com/aR2UMjepFU — KCRG-TV9 (@KCRG) September 26, 2026

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал "Си Ен Ен" да придружават американския президент Доналд Тръмп на едно от планираните му посещения, съобщи американската медия, цитирана от ДПА.

Представители на "Си Ен Ен" трябваше да летят с президентския самолет до щата Тенеси, за да отразяват мач по колежански футбол. Бележка от Белия дом, указваща медийната програма обаче не споменава името на телевизионния канал, посочи "Си Ен Ен".

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Случаят е част от поредицата спорове на президентската администрация с големи американски медии, след като Тръмп забрани на журналисти да отразяват събития в Белия дом.

Така например миналата седмица Тръмп отказа достъпа на "Си Ен Ен", "Ем Ес Нау" и "Политико" до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на фалшива информация. Забраната попречи на "Си Ен Ен" да изпълнява медийните си задължения, когато американският президент участваше в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

След бойкот и съдебно решение: CNN и MS NOW възстановиха достъпа си до Белия дом

Федерален съдия разпореди след това на Белия дом да възстанови временно достъпа на журналисти от три медии.

Петте големи американски телевизионни канала – Ей Би Си, Си Би Ес, "Си Ен Ен", "Фокс Нюз" и Ен Би Си се редуват в отразяването на събитията с участието на президента Тръмп, докато споделят материалите си с други медии, уточнява ДПА.