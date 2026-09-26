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Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Вместо познатите силови жестове и агресивни ръкостискания, Доналд Тръмп заложи на дипломатично сближаване и подчертано уважение по време на държавната вечеря с китайския лидер Си Дзинпин, анализира специалистът по невербална комуникация Шон Джонс

Стела Христова Стела Христова

26 септември 2026, 16:15
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С поред експерт по езика на тялото президентът Доналд Тръмп е направил опит да изгради близък контакт със Си Дзинпин, вместо да се опитва да го доминира по време на държавната вечеря в Белия дом, дадена в чест на китайския лидер, пише New York Post.

Шон Джонс, който има 20 години опит в анализа на невербалната комуникация и е основател на компанията BodyLytics, обясни, че от първоначалното ръкостискане до тоста президентът видимо се е стараел да накара своя китайски колега да се почувства добре дошъл и уважаван по време на срещата с висок залoг.

Джонс отбеляза, че по време на церемонията по посрещането на Северния портик президентът е скъсил дистанцията и се е приближил до Си, което е нетипично за поведението на Доналд Тръмп.

„Намаляването на физическото разстояние е опит за установяване на връзка. По специфичен начин така се затваря празнината между двама души“, обясни той.

„Това, което видяхме при това ръкостискане, бе липсата на познатия му стил“, допълни Джонс. „Доналд Тръмп е известен с агресивното си ръкостискане. Той се ръкува прекалено дълго и често изглежда сякаш те дръпва към себе си. С президента Си обаче той не направи нищо подобно.“, каза още той.

Според експерта подходът на Тръмп при поздрава е бил по-скоро знак на уважение.

„Смятам, че той не се опита да доминира, което обикновено прави“, посочи Джонс, отбелязвайки, че Тръмп често прекалява с дългите ръкостискания и демонстративните потупвания по гърба в зависимост от това с кого се среща.

„Това показа голямо уважение към Си Дзинпин. Процесът беше напълно двустранен“, продължи той, добавяйки, че и двамата лидери са изглеждали достатъчно комфортно един с друг и нито една от страните не е опитвала да налага превъзходство.

Джонс обърна внимание, че в края на ръкостискането Тръмп се е усмихнал леко форсирано, като подобна усмивка е използвал повторно и по време на тоста си.

На няколко пъти по време на речта си американският президент е демонстрирал това, което експертът определя като разминаване между думи и невербални сигнали.

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
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„Той подчерта, че се радва да ги приветства тук, но езикът на тялото му не излъчваше радост. Думите бяха позитивни, но жестовете – неутрални“, отбеляза специалистът. „И го направи два пъти. Когато каза, че празнуват с щастие, той просто изпълняваше протокола, а не изглеждаше наистина щастлив.“, добавя той.

Друг детайл, който направи впечатление на Джонс по време на речта, бе моментът, в който президентът нестандартно покани гостите да разгледат новата бална зала на Белия дом, която все още се изгражда.

„Това беше единственият момент, в който се видя искрена усмивка“, каза Джонс. „В този миг той изглеждаше почти като непослушен ученик.“, добавя експертът.

Когато обсъждаше балната зала, Тръмп стана значително по-изразителен и експресивен спрямо целия останал разграничен тон на поведение към Си.

„Тогава той направи първия си жестикулационен жест с ръка, след като до този момент държеше ръцете си плътно долу“, отбеляза Джонс. „Той посочи директно към камерата. Соченето с показалец в невербалната комуникация се възприема като агресивен знак.“ Според него тук отново е имало разминаване: „Правиш агресивен жест с пръст, а в същото време говориш за красивата бална зала.“, каза той.

Източник: Getty

По отношение на подаръка – голямата статуя на белоглав орел, връчена на Си Дзинпин по време на вечерята – президентът е изглеждал искрено доволен според езика на тялото си.

„При разкриването на статуята Тръмп направи две леко неловки стъпки. Това бе жест на сближаване спрямо самия обект“, посочи Джонс. „Това е знак за одобрение – човек се приближава физически до нещата, които харесва. Той скъси дистанцията, след което подчертано погледна към статуята и пак към Си, опитвайки се да му сигнализира да обърне внимание на подаръка.“ добави той.

За Джонс най-същественият извод остава липсата на физическа и невербална агресия по време на цялата вечеря – нещо, което Тръмп обикновено демонстрира спрямо определени събеседници.

„Това ми показва нивото на уважение и осъзнаването за важността на тази среща. Китайският лидер бе ключов гост с голямо значение, включително за икономиката“, обобщи той. „Затова Тръмп прие събитието изключително сериозно, като изключим една-две кратки шеги.“, посочи експертът.

Редактор: Стела Христова
език на тялото Доналд Тръмп Си Дзинпин невербална комуникация ръкостискане държавна вечеря
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