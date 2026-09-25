Свят

Вечеря за $1,13 трилиона на една маса: Тръмп и Си събраха владетелите на света в Белия дом

От Илон Мъск и Сам Олтман до шефовете на BlackRock и LVMH – вижте кои са хората, които притежават технологиите, финансите и бъдещето на планетата

25 септември 2026, 12:01
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А мериканският президент Доналд Тръмп разстла червения килим за китайския си колега Си Цзинпин за първото му държавно посещение във Вашингтон от повече от десетилетие. Истината за събитието обаче не се криеше само в дипломатическия протокол, а в списъка с гости за официалния банкет в Източната зала на Белия дом.

Тръмп определи събитието като „най-горещия билет в града“ - и имаше пълно основание. В една-единствена зала се събраха лидерите на двете най-големи световни икономики, обкръжени от най-могъщите технологични и финансови титани. Това бе вечеря, на която се взеха решения и се установиха контакти между хората, управляващи буквално бъдещето на човечеството.

Източник: Getty Images

Главната маса: $1,13 трилиона лично богатство и тотален контрол над чиповете

Количеството власт и пари, концентрирани само около главната маса, бе зашеметяващо. До американския президент Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, китайския лидер Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан седяха фигури, чието съвкупно лично състояние надхвърля 1,13 трилиона долара (по оценки на Forbes):

Източник: Getty Images

Илон Мъск ($927,9 милиарда): Най-богатият човек в света, собственик на Tesla, SpaceX и xAI, седеше непосредствено до Мелания Тръмп.

Дженсън Хуанг ($194,5 милиарда): Главният изпълнителен директор на Nvidia – компанията с най-ценните AI чипове на планетата, които са в центъра на технологичната война между Вашингтон и Пекин.

Д-р Лиса Су ($3,5 милиарда): Главен изпълнителен директор на AMD – основният съперник на Nvidia в производството на микропроцесори.

Тим Кук ($3,1 милиарда): Председател на борда на Apple, за когото Китай остава ключов производствен хъб и пазар за стотици милиони устройства.

Източник: Getty Images

Каква част от света държат хората в залата?

Ако се пресметне пазарната капитализация на компаниите и управляваните активи от около 145-те гости в Източната зала, присъстващите контролират над 50% от глобалната икономика, технологична инфраструктура и финанси:

Изкуственият интелект и алгоритмите

Източник: Getty Images

В залата седяха лидерите на компаниите, които създават и тренират изкуствения интелект:

Марк Зукърбърг (Meta): Контролира Facebook, Instagram и WhatsApp с над 3,5 милиарда потребители дневно.

Сам Олтман и Грег Брокман (OpenAI): Създателите на ChatGPT, водили интензивни разговори по време на вечерята.

Сундар Пичай и Сергей Брин (Google / Alphabet): Хората, държащи световната търсачка, YouTube и Android.

Сатя Надела (Microsoft): Ръководителят на софтуерния гигант, задвижващ корпоративния свят.

Източник: Getty Images

Мъск, Безос и „панда дипломация“: Тръмп посрещна Си Цзинпин в Белия дом

Финансовата империя на Уолстрийт

Лари Финк (BlackRock): Главен изпълнителен директор на най-големия инвестиционен фонд в света, управляващ активи за над 10 трилиона долара.

Джейми Даймън (JPMorgan Chase): Лидерът на най-голямата американска банка.

Стивън Шварцман (Blackstone), Дейвид Солоуън (Goldman Sachs), Джейн Фрейзър (Citigroup), както и шефовете на Visa и Mastercard – хората, през чиито системи минава почти целият световен паричен поток.

Източник: Getty Images

Търговия, лукс и промишленост

Джеф Безос (Amazon): Човекът, променил световната търговия и облачните услуги.

Бернар Арно и синът му Александър (LVMH): Най-богатият европеец и собственик на империята за луксозни стоки (Louis Vuitton, Dior).

Кели Ортберг (Boeing), Дарън Удс (ExxonMobil), Мъри Бара (General Motors) и Алберт Бурла (Pfizer): Лидерите в авиацията, петрола, автомобилостроенето и фармацията.

Доналд Тръмп каца в Китай - кои го придружават

Геополитическо примирие и „панда дипломация“

Вечерята бе кулуминация на интензивни преговори, свързани с митата, Тайван и забраните за износ на най-модерните американски чипове за Китай. Въпреки че не бе обявено окончателно пробивно споразумение, бе договорено ново удължаване на търговското примирие.

Като символ на приятелство, Си Цзинпин обяви, че Пекин ще изпрати две нови гигантски панди (Пинг Пинг и Фу Шуанг) в зоопарка в Атланта. От своя страна Тръмп подари на китайския лидер голяма статуя на белоглав орел - националния символ на САЩ.

Моментът извън сценария: Разходка из строителната площадка

Въпреки че в залата присъстваха архитектите на AI революцията, самият Доналд Тръмп реши да откло предварително подготвеното си слово за нещо много по-близко до неговия строителен дух.

Оповестявайки, че иска да излезе от сценария „само за секунда“, Тръмп покани с усмивка милиардерите в залата да минат зад завесата и да разгледат новата балкна зала на Белия дом, която в момента е в строеж:

„Тази зала побира около 145 души, но новата зала ще побира над 1000 души! За мен е чест да ви поканя на първата разходка из една наистина чиста и бляскава строителна площадка“, заяви Тръмп пред изумените погледи на Безос, Зукърбърг и Олтман.

Банкетът приключи с тостове за мира и просперитета, докато на заден план най-могъщите бизнесмени в света обсъждаха как да балансират между двете суперсили в ерата на изкуствения интелект.

Още кадри от събитието вижте в нашата ГАЛЕРИЯ

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
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си вечеря техномилионери тръмп
си вечеря техномилионери тръмп
си вечеря техномилионери тръмп
Източник: The Hill, Deutsche Welle, Reuters, AFP, AP, dpa, Forbes, The New York Times, Getty Images, CNN, MS NOW, Politico    
Доналд Тръмп Си Цзинпин САЩ-Китай Технологични гиганти Изкуствен интелект Държавна вечеря Геополитика Световен елит Илон Мъск Панда дипломация
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