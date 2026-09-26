България

Две коли се сблъскаха челно на пътя София - Варна, четирима са загинали

Инцидентът е станал на първокласния път София–Варна, който е затворен за движение

Обновена преди 58 минути / 26 септември 2026, 11:06
Две коли се сблъскаха челно на пътя София - Варна, четирима са загинали
Източник: iStock

Ч етири станаха жертвите при катастрофата на първокласния път София-Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Ловеч.

Четвъртият загинал е пътувал в лекия автомобил, от който при инцидента починаха още трима души.

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 ч., като са се ударили два насрещно движещи се автомобила. 

На мястото на катастрофата правят огледи, там вече са екипи на „Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин.

Катастрофа затвори пътя София-Варна

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Източник: БТА    
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