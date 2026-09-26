Трагедия край Велико Търново: Кола излетя в нива, шофьорът загина на място

В одач на автомобил загина при тежка катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 15:15 ч. на пътя между селата Ресен и Градина. По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива. Шофьорът е загинал на място, а спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

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Това е третото пътно произшествие за деня в този участък. От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия. Около 12:30 ч. друга катастрофа между лек и товарен автомобил временно ограничи движението по пътя Мусина – Балван.