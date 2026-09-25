Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

А лбанският принц Лека бе на посещение при цар Симеон II в двореца „Врана“, където прекара няколко дни като гост на Царя и Царицата, съобщиха от официалния сайт на царското семейство.

Принц Лека понастоящем е глава на династията Зогу - кралското семейство на Албания. Роден през 1982 г. в Йоханесбург, Южна Африка, той е единственото дете на крал Лека (престолонаследник на Албания) и единствен внук на крал Зог I. След смъртта на баща си през 2011 г. Лека застава начело на кралския дом.

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По време на престоя си в България принцът е имал срещи и с княз Борис Търновски, който от няколко години живее в страната.

Връзките между двете кралски фамилии са дългогодишни - цар Симеон II е познавал дядото на принц Лека, а с баща му го е свързвало близко приятелство, особено през годините на изгнание. Това не е първото визита на принц Лека в София; за последно той гостува преди 9 години (през 2017 г.) по случай 80-годишния юбилей на цар Симеон II.