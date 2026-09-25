Президентът на Иран: Решението за края на войната е в ръцете на САЩ

Р ешението дали да бъде сложен край на войната с Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава конфликта. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за американската телевизия „Фокс нюз“.

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„Когато можем да решим проблемите чрез диалог, не бива да прибягваме до това да се избиваме взаимно. Но с подстрекателствата от Израел те ни наложиха тази война“, каза Пезешкиан в интервюто, излъчено в четвъртък.

„Но ние не желаем да продължаваме“, подчерта иранският президент.

„Америка е тази, която трябва да избере дали иска да сложи край на това или не“, добави той.

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Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти

Изявлението на Пезешкиан идва на фона на продължаващи дипломатически контакти между САЩ и Иран. Двете страни остават далеч една от друга по редица въпроси, но според ирански представител дипломатическите усилия трябва да продължат.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че Вашингтон продължава да обсъжда възможността за споразумение с Техеран. В същото време той предупреди Иран за тежки последици, ако не бъде постигната договореност.

Пезешкиан заяви пред „Фокс нюз“, че Иран е готов да обсъжда ограничения върху ядрената си програма и да допусне международна проверка. Той отрече Техеран да се стреми към създаване на ядрено оръжие.

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Сред спорните въпроси е и контролът върху Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Ирански представител заяви тази седмица, че страната е готова да отвори отново протока при определени условия, включително намаляване на американския военен натиск и вдигане на блокадата на ирански пристанища.

Пезешкиан: Хутите действат самостоятелно

В интервюто иранският президент коментира и отношенията с йеменските бунтовници хути.

По думите му те носят отговорност за собствените си действия и „не получават указания“ от Иран.

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„Имаме контакт с тях“, уточни обаче Пезешкиан.

Темата придоби допълнителна актуалност на фона на ескалацията в региона. През последните дни хутите извършиха атаки срещу цели в Саудитска Арабия, което доведе до ново напрежение около ключовите морски маршрути в региона.

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Пезешкиан направи изявлението си по време на посещението си в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В речта си пред световната организация той заяви, че Иран няма да се предаде под натиска на САЩ, но същевременно подчерта готовността на Техеран за дипломация.