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Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Американският президент публикува изображението малко след като Техеран предложи условия за отваряне на водния път

26 септември 2026, 11:01
Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп   
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп публикува изображение на Ормузкия проток, обозначено като „Проток Тръмп“, след като Иран предложи план за отварянето му в рамките на седем дни при изпълнение на определени условия.
  • Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран ще отвори протока и ще възобнови ядрените преговори, ако САЩ вдигнат морската блокада, облекчат санкциите върху петрола и спазват примирие, включващо и Ливан.
  • Според Wall Street Journal Тръмп е отхвърлил предложението и е очаквал американските удари да бъдат подновени след междинните избори през ноември; Reuters отбелязва, че не е успял независимо да потвърди тази информация.

Американският президент Доналд Тръмп публикува рано тази сутрин в платформата си "Трут соушъл" изображение на Ормузкия проток, обозначен като "Проток Тръмп", предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че това става малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките за една седмица, ако САЩ изпълнят определени условия.

Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Вчера Белият дом заяви само, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран. По-рано през седмицата Иран проведе продължили няколко часа непреки преговори със САЩ.

Междувременно ирански медии съобщиха, че президентът Масуд Пезешкиан е отпътувал от Ню Йорк за Техеран след годишната среща на световните лидери в рамките на Общото събрание на ООН.

В речта си на форума Пезешкиан отхвърли най-новата заплаха на Тръмп "да унищожи" Ислямската република, но в заключение на изказването си отбеляза, че Техеран остава отворен за дипломация.

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти вчера вечерта, че съгласно предложението на Техеран Иран ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни, ако САЩ вдигнат морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което ще включва и Ливан.

По-късно в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, позовавайки се на свои източници - висши американски представители, че президентът Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в района в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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