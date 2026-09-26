Наталия Ефремова пред ООН: България си поставя за цел да надгради мрежата от социални предприятия със социални иновации

България планира да разшири социалната икономика чрез мрежа от социални предприятия и Център за компетентности в областта на социалните иновации.

Социалните предприятия ще получават както финансова, така и нефинансова подкрепа; вече работят шест центъра, които подпомагат проекти и връзките с бизнеса.

България се присъедини към международна група за приятелство за насърчаване на социалната икономика, а социалната и солидарна икономика е сред приоритетите на правителствената политика.

Един от начините бил тя да започне да произвежда идеи, които да съответстват на очакванията на гражданите

България си поставя за цел не просто да разгърне мащаба на социалната икономика чрез създаването на мрежа от социални предприятия, а да ги развива със социални иновации. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, цитирана от пресцентъра на ведомството, по време на обсъждането на доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за напредъка в областта на социалната и солидарна икономика. Дискусията се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

Министър Ефремова припомни, че предстои да бъде създаден Център за компетентности в областта на социалните иновации, който след приключването на европейското финансиране, може да продължи да съществува със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Ефремова подчерта още две ключови решения за развитието на социалната икономика, сред които е изграждането на гъвкава и приобщаваща нормативна уредба в сферата на социалната и солидарна икономика. Това означава не просто ангажиране на правителствата, но и на неправителствените организации и социалните предприемачи в процеса по създаване на нормативна уредба, посочи тя. Според нея освен от целенасочени финансови стимули, социалните предприятия имат нужда и от нефинансова подкрепа, затова социалната икономика е включена в дневния ред на българската политика и е част от управленската програма на правителството.

Министърът добави, че в страната функционират шест центъра за подкрепа на социалните предприятия, които целят не просто да помагат на социалните предприемачи да създават нови предприятия, но и на социалните предприятия да бъдат подпомогнати чрез проекти и свързване с бизнеса, който не е част от социалната икономика.

България се присъедини към групата за приятелство, чиято основна цел е насърчаване на социалната икономика. Участието ни в тази група на приятелството ни дава възможност за обмен на ноу-хау и добри практики и в същото време въпросите за социалната и солидарна икономика ще бъдат поставени по-високо в международния дневен ред, допълни Ефремова.

Социалният министър посочи, че всички политики трябва да са съобразени с демографските предизвикателства по време на форум на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще“, който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.