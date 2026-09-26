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Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че планът е съгласуван с върховния лидер и зависи от позицията на САЩ

26 септември 2026, 14:56
Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него
Източник: Getty Images
  • Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че планът за повторно отваряне на Ормузкия проток до 7 дни е координиран с върховния лидер Моджтаба Хаменей и може да бъде изпълнен, ако САЩ приемат условията.
  • Предложението предвижда САЩ да вдигнат морската блокада и санкциите върху иранския петрол и да спазват прекратяване на огъня, включително в Ливан; след това Иран би възстановил корабоплаването и ядрените преговори.
  • Според публикация на Wall Street Journal, цитирана от други медии, Доналд Тръмп е отхвърлил предложението, но към момента няма публично потвърден официален отговор на Вашингтон.

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Новият план на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни е изготвен в координация с върховния лидер и ще бъде изпълнен без никакви проблеми, ако САЩ се съгласят с него, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес. 

Координацията с върховния лидер Моджтаба Хаменей, който има последната дума при вземането на решения в Ислямската република, вече е осъществена, каза Пезешкиан в интервю за Си Би Ес (CBS), цитирано от официалната иранска информационна агенция ИРНА. 

Ако САЩ приемат плана на Иран "и изпълнят задълженията си, ние ще направим същото и няма да има проблем в това отношение", продължи той. 

Пезешкиан добави, че е сформиран екип от шестима души, "включващ представители на различни организации и институции, включително армията, парламента и правителството".

Екипът "се събира, за да обсъди въпросите от значение, и има правомощията да взема решения", допълни президентът, който вчера приключи едноседмични дипломатически разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Като част от тези усилия иранският външен министър Абас Арагчи представи на Вашингтон ново предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток – стратегически важен маршрут за световната търговия с енергийни ресурси.

Трафикът през пролива е нарушен от началото на войната в края на февруари, последвала удари на Израел и САЩ срещу Техеран, което доведе до рязък скок на цените на петрола и разтърси световната икономика.

Докато се очаква официален отговор от САЩ, вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи, позовавайки се на американски представители, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението.

Според Арагчи условията на Иран са същите като тези, вече заложени в меморандума за разбирателство, подписан с Вашингтон през юни, чиято цел беше да сложи край на конфликта.

Споразумението, което се провали през юли, предвиждаше прекратяване на военните действия на всички фронтове, освобождаване на иранските активи, замразени след Ислямската революция от 1979 г., и отмяна на американските санкции, оказващи тежък натиск върху икономиката на страната.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
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