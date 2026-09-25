Герой или трагична фигура: Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Н а 14 април 1912 г. в 23:40 ч. първи офицер Уилям Мърдок е дежурен на мостика, когато точно на пътя на „Титаник“ е забелязан огромен айсберг. Следващите няколко минути променят завинаги неговата съдба и наследство.

Докато лайнерът се приближавал към ледената скала, според очевидци Мърдок бързо подал команди за маневра – първо рязко наляво, а след това надясно, с цел да заобиколи препятствието. В последните години обаче се водят сериозни спорове за точността на тези заповеди. Появява се и теорията, че той е щял да спаси кораба, ако го беше насочил челно към айсберга, вместо да се опитва да го избегне.

#onthisday 15 April 1912 - William McMaster Murdoch died (b. 1873)



William McMaster Murdoch was a Scottish sailor, who was the first officer on the RMS Titanic. He was the officer in charge on the bridge when the ship collided with an iceberg, & was one of the more than 1,500… pic.twitter.com/Px5nShuDaV — BRITISH History - On This Day (@BritishHistorym) April 15, 2024

Каквито и команди да е дала нощта, по време на потъването Мърдок хладнокръвно ръководи евакуацията на десния борд, организирайки качването в спасителните лодки сред пълния хаос. Той обаче така и не успява да се спаси. Според популярна версия, разпространена и от известния филм от 1997 г., офицерът е сложил край на живота си, малко преди корабът да отиде на дъното, макар че преките доказателства за това са оскъдни.

Въпреки че много подробности от онази трагична нощ остават мистерия, преди катастрофата Уилям Мърдок изживява достоен живот, изцяло посветен на морето.

Морските корени на Уилям Мърдок

Уилям Макмастър Мърдок е роден в Дъмфрис, Шотландия, на 28 февруари 1873 г. Той е четвъртото от общо седем деца в семейството на капитан Самюъл Мърдок и Джейн Мюърхед.

Фамилията Мърдок има дълга традиция в мореплаването, предавана от поколение на поколение. За разлика от своите братя и сестри обаче, единствено Уилям избира да продължи занаята на баща си.

Младежът започва кариерата си през 1888 г. като чирак на ветроходния кораб „Чарлз Коутсуърт“ под командването на капитан Джеймс Кичън. Първото му голямо плаване е до Сан Франциско през суровия нос Хорн. Заобикалянето на нос Хорн е ключов момент за семейство Мърдок – според техните разбирания един мъж може да се нарече истински моряк едва след като премине това изпитание.

След поредица успешно изпълнени курсове и бързо издигане в йерархията, през 1896 г. Мърдок полага от първи опит изпита за сертификат за капитан без ограничения. По онова време това е най-високата възможна квалификация в търговския флот.

Gambar: William McMaster Murdoch (kiri sekali) bersama barisan pegawai Titanic. pic.twitter.com/BIj8qIssu6 — The Patriots (@thepatriotsasia) August 15, 2022

Кариера в „Уайт Стар Лайн“

Уилям Мърдок преминава на параходи през 1899 г., когато се присъединява към известната компания „Уайт Стар Лайн“ (White Star Line). Първото му плаване за новия работодател е като четвърти офицер на парахода „Медик“, с който се открива новата линия до Австралия.

По време на втория си курс на същия кораб той вече е трети офицер. Заедно с него служи и новоназначеният четвърти офицер Чарлз Лайтолер, който години по-късно ще бъде втори офицер под негово командване на „Титаник“.

Мърдок запазва тази позиция до 1901 г., когато е повишен във втори офицер на кораба „Руник“. Именно на борда му той се запознава с бъдещата си съпруга Ада Флорънс Банкс, за която се женят в Англия през 1907 г.

През 1903 г. Мърдок е преместен като втори помощник-капитан на кораба „Арабик“ за първото му плаване. С това пътуване е свързан инцидент, който по-късно се превръща в истинска морска легенда. Както описва капитан Алън Вилиърс в книгата си „За корабите и хората“ от 1962 г., Мърдок умело предотвратява катастрофален сблъсък с друг съд, въпреки че за целта се налага да наруши пряка заповед.

„Спомням си една нощ, когато наблюдателят би камбаната за светлина откъм левия борд. Мърдок веднага излезе на крилото на мостика“, разказва капитан Едуин Джоунс пред Вилиърс. „Аз самият не виждах нищо за момент. Но Мърдок видя! В същата секунда той разбра какво се случва, какъв е корабът срещу нас и накъде се движи. Никога няма да забравя реакцията му. Преди да проумея какво става, той се втурна към руля, избута рулевия и хвана спиците. Ако Мърдок бе завъртял руля според заповедта, щяхме да се врежем директно в онзи ветроход.“, казва още той.

Джоунс добавя с увереност: „Сигурен съм, че този човек не е разочаровал никого на борда на „Титаник“.“

През 1911 г. Мърдок прави четвъртото си първо плаване за компанията, този път като първи офицер на „Олимпик“ – един от трите гигантски крайцера на „Уайт Стар Лайн“, заедно с „Титаник“ и „Британик“. След като „Олимпик“ претърпява лек сблъсък и влиза за ремонт в Белфаст, Мърдок е пренасочен към „Титаник“.

Първоначално той е определен за Главен офицер (първи заместник-капитан) на новия лайнер. В последния момент обаче е извършена рокада в командния състав и Мърдок е понижен до първи офицер, за да се освободи място за по-опитен главен офицер.

Уилям Мърдок и трагедията с „Титаник“

В следобедните часове на 14 април 1912 г. Мърдок е сменен на дежурството си от Лайтолер, за да хапне набързо. Когато се връща на мостика, Лайтолер му предава съобщение от капитан Едуард Смит относно очаквани ледени полета по пътя.

След вечеря Мърдок се връща на вахта около 22:00 ч. Лайтолер му напомня, че според изчисленията корабът ще навлезе в зона с лед към 23:00 ч.

Малко преди 23:40 ч. Мърдок е на мостика, когато пред корабния нос се появява силуетът на айсберга. Наблюдателят Фредерик Флийт удря предупредителната камбана три пъти, а Мърдок реагира мигновено.

Следващите критични секунди са обект на дългогодишни спорове. Макар показанията по-късно да се разминават, повечето експерти се обединяват около това, че Мърдок е подал команда за завой „Силно надясно“, а веднага след това „Силно наляво“ – стандартна маневра за заобикаляне на препятствие.

Каквито и действия да предприема Мърдок, времето се оказва недостатъчно. Едва 37 секунди след забелязването му, айсбергът разпорява десния борд на лайнера.

След като започва евакуацията, Мърдок поема командването на спасителните лодки от десния борд. Той стриктно прилага принципа „жените и децата са с предимство“ и спасява стотици животи. Въпреки усилията на екипажа, от над 2200 души на борда оцеляват едва около 700.

Уилям Мърдок не е сред тях, а тялото му така и не е намерено.

11:34PM: First Officer William Murdoch is still in charge on the bridge. #Titanic #Titanic114 pic.twitter.com/4cKsPoNF6A — Mia Fernández (@miafernandez) April 14, 2026

Загадката около последните минути на Мърдок

След потъването на „Титаник“ тръгват редица слухове, включително историята за офицер, който се е самоубил в нощта на бедствието. Мнозина посочват именно Мърдок.

Поне двама оцелели пътници твърдят, че са видели как офицер застрелва един или двама мъже, опитващи се да се качат незаконно в лодките по време на паниката, след което насочва оръжието към себе си.

В писмо до вдовицата на Мърдок обаче вторият офицер Чарлз Лайтолер категорично отрича това. Той заявява, че е видял как Мърдок е бил завлечен от прииждащата вода в последните секунди преди корабът да потъне. При разпитите пред американската разследваща комисия обаче Лайтолер признава, че е работил на левия борд, докато Мърдок е бил на десния. Това кара мнозина да вярват, че той просто е искал да спести допълнителното страдание на вдовицата.

Междувременно през последните години се появяват анализи, според които Мърдок е щял да предотврати потъването, ако беше насочил „Титаник“ челно към айсберга, макар това да би довело до сериозни щети и жертви в носовата част. Официалното британско разследване след трагедията обаче заключва, че Мърдок не носи вина. Той е действал абсолютно професионално и правилно, опитвайки се да избегне сблъсъка според всички морски правила.

Днес родното му градче Дълбити пази с гордост спомена за него. На сградата на кметството и местната гимназия са поставени паметни плочи, учредена е и годишна награда на негово име.

Уилям Мърдок остава верен на морската си фамилия, посвещавайки и живота, и смъртта си на океана.