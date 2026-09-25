Историческа визита: Папа Лъв XIV отслужи вечерня в обновената „Нотр Дам“

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П апа Лъв XIV пристигна днес следобед на площада пред катедралата "Нотр Дам" в Париж, посрещнат възторжено от хиляди хора, за да отслужи вечерня пред духовници, дякони и семинаристи, съобщи Франс прес.

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Лъв XIV пристигна с папамобила си, преди да премине пеша през площада и да се ръкува с вярващите. Той е първият папа, посетил парижката катедрала след повторното ѝ отваряне през декември 2024 г. Катедралата беше затворена в продължение на няколко години след мащабния пожар, който я опустоши през 2019 г. Неговият предшественик Франциск отказа поканата за повторното отваряне на "Нотр Дам".

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Само една трета от присъстващите успяха да влязат в катедралата, чийто капацитет е ограничен. Останалите проследиха службата от площада, където бяха поставени столове и екрани.

След тази част от посещението е предвидено Лъв XIV да се срещне близо до катедралата с кмета на Париж Еманюел Грегоар. След вечеря в тесен кръг той трябва да се отправи към стадиона "Стад дьо Франс" за молитвено бдение с участието на около 80 000 младежи на възраст между 17 и 35 години.

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Докато папа Франциск никога не е посещавал "Нотр Дам", Бенедикт XVI я посети през 2008 г., а Йоан Павел II – през 1980 г. Всъщност площадът пред катедралата носи името на полския папа.

Катедралата е важен център на католицизма, както и място на значими събития от френската история, като коронацията на Наполеон I през 1804 г.