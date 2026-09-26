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Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Новопубликувани отговори на 35-годишната Натали Харп, ключова фигура в Белия дом и социалните мрежи на Доналд Тръмп, разкриват строгия ѝ работен ритъм, силата на вярата ѝ и защо смята, че столицата Вашингтон изостава от темпото на американския президент

Стела Христова Стела Христова

26 септември 2026, 19:25
Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом
Източник: Getty Images

Н овопубликуваните откровени отговори от Натали Харп, 35-годишната помощничка в Белия дом, за която се твърди, че е ключова фигура в управлението на присъствието на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, предлагат рядък поглед към нейното ежедневие и работни отношения с държавния глава – както и показателна черта на Тръмп, която се е отразила и върху нея, пише Independent.

Пълните, нередактирани коментари бяха публикувани наскоро онлайн от списание Washingtonian, след като първоначално бяха подбрани кратки откъси, които да съпътстват октомврийската му статия за 300-те най-влиятелни жени в региона.

Според изданието писмените отговори са били предоставени от директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг от името на Харп на 18 август. Това е период, белязан от засилен обществен контрол след включването ѝ в таен полет от Турция с президента и вирусното споменаване в реч на сенатора демократ Джон Ософ.

Говорейки за изискванията на работата си като специален и изпълнителен асистент на президента, Харп посочи своето възпитание и ранна академична кариера като подготовка за средата на високо напрежение. Тя отбеляза, че е завършила бакалавърската си степен за три години, преди да получи магистърска степен по бизнес администрация с пълен отличен успех.

„Бях благословена с родители, които ми показаха с личен пример, че „работата“ не е място, където отиваш от 8 до 5 часа, а нещо, което правиш, докато всичко и всеки, за когото отговаряш, не си свърши работата възможно най-добре“, казва Харп. „Да живееш според това правило означава да си на разположение за администрацията, Конгреса и гражданите, на които служим, денонощно.“, допълва тя.

Харп, чийто стил на писане и категоричното използване на главни букви отразяват отличителния тон на публикациите на Тръмп в Truth Social, изрази разочарование от темпото на столицата на страната, описвайки основните трудности на позицията си.

„Вашингтон не работи със скоростта на „ТРЪМП!“, заявява Харп. „Имаме само четири години, за да НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА, и това чувство за неотложност липсва у твърде много хора, докато радикалната левица се опитва да спре или забави инерцията, която президентът натрупва за Златния век на Америка.“, допълва тя.

На въпроса как се справя с ежедневния стрес от пътуването и дългите работни часове, Харп обясни, че всяка сутрин се обръща към вярата си, вместо към обичайните рутинни занимания.

Коя е Натали Харп? „Човешкият принтер“ на Тръмп се оказа в центъра на нов скандал
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Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп

„Тъй като епицентърът на „силата“ не е Вашингтон, а Раят, всяка сутрин слушам няколко глави от Библията на аудиокнига и се моля за Божията мъдрост и сила във всякакви ситуации, които могат да възникнат“, казва тя пред Washingtonian.

Отхвърляйки въпросите дали възрастта ѝ е представлявала предизвикателство за заемането на толкова висок политически пост, Харп похвали подхода на Тръмп към подбора на персонал и оценката на таланта.

„Възрастта е просто число. Годините отчитат колко дълго правиш нещо, а не непременно колко си добър в него“, посочва тя, като допълва, че президентът „притежава рядката дарба да вижда у хората нещо, което те самите може би не виждат в себе си – мъже или жени, млади или стари“.

Харп посочва също началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и авторката Джони Ерексон Тада като основни свои модели за подражание, изтъквайки тяхната устойчивост при трудни лични изпитания.

„Борейки се с рака, докато заема поста началник на кабинета на най-значимия президент в историята, Сузи Уайлс е пример за всички какво може да се постигне, когато човек има силата и решимостта да го направи“, пише Харп, добавяйки цитат, който тя приписва на самия президент: „Не можеш да докажеш способностите си в спокойни води.“

Редактор: Стела Христова
Натали Харп Доналд Тръмп Белият дом социални мрежи Направи Америка отново велика политика интервю Washingtonian вяра
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