ОАЕ спряха всички полети от Иран заради новите американски санкции

О бединените арабски емирства (ОАЕ) изцяло преустановиха полетите на иранските авиопревозвачи, за да се съобразят с най-новите санкции на САЩ, насочени пряко срещу авиационния сектор на Техеран. Решението влезе в сила от полунощ, като иранските медии съобщават за незабавни анулации на сутрешни курсове - включително полет на Iran Airtour от Техеран за Дубай, отменен минути преди планираното излитане, докато пътниците вече са били с издадени билети.

🇦🇪🇮🇷 The UAE cut off every flight run by Iranian airlines, starting at midnight.



Iranian state media, via ISNA, says the move complies with U.S. sanctions.



No word yet from UAE officials, and details are still developing. pic.twitter.com/LeOq7GPvxb — NewsForce (@Newsforce) September 24, 2026

Мярката на ОАЕ е част от по-широка международна вълна от ограничения. Грузия и Азербайджан също официално потвърдиха затварянето на въздушното си пространство за ирански превозвачи. Според туристически агенции в иранската столица са спрени и полетите до Багдад, Мускат и Катар. На този етап маршрутите към Китай остават активни, а по-малки компании като Varesh Airlines продължават да изпълняват полети до Турция и Армения.

Ескалацията идва в резултат на обявената от финансовия министър на САЩ Скот Бесънт стратегия за безпрецедентен икономически натиск. Целта на Вашингтон е „да спре полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят“, след като преди две седмици бяха наложени санкции срещу 27 ирански превозвачи.

Американското финансово Министерство отправи и категорично предупреждение: всяка държава или чуждестранна компания, която предоставя гориво, наземно обслужване или продава билети за ирански авиолинии, е застрашена от пълно изключване от американската доларова финансова система.