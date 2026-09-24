ОАЕ спряха всички полети от Иран заради новите американски санкции

О бединените арабски емирства (ОАЕ) изцяло преустановиха полетите на иранските авиопревозвачи, за да се съобразят с най-новите санкции на САЩ, насочени пряко срещу авиационния сектор на Техеран. Решението влезе в сила от полунощ, като иранските медии съобщават за незабавни анулации на сутрешни курсове - включително полет на Iran Airtour от Техеран за Дубай, отменен минути преди планираното излитане, докато пътниците вече са били с издадени билети.
🇦🇪🇮🇷 The UAE cut off every flight run by Iranian airlines, starting at midnight.— NewsForce (@Newsforce) September 24, 2026
Iranian state media, via ISNA, says the move complies with U.S. sanctions.
No word yet from UAE officials, and details are still developing. pic.twitter.com/LeOq7GPvxb
Мярката на ОАЕ е част от по-широка международна вълна от ограничения. Грузия и Азербайджан също официално потвърдиха затварянето на въздушното си пространство за ирански превозвачи. Според туристически агенции в иранската столица са спрени и полетите до Багдад, Мускат и Катар. На този етап маршрутите към Китай остават активни, а по-малки компании като Varesh Airlines продължават да изпълняват полети до Турция и Армения.
Ескалацията идва в резултат на обявената от финансовия министър на САЩ Скот Бесънт стратегия за безпрецедентен икономически натиск. Целта на Вашингтон е „да спре полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят“, след като преди две седмици бяха наложени санкции срещу 27 ирански превозвачи.
Американското финансово Министерство отправи и категорично предупреждение: всяка държава или чуждестранна компания, която предоставя гориво, наземно обслужване или продава билети за ирански авиолинии, е застрашена от пълно изключване от американската доларова финансова система.