Свят

ОАЕ спряха всички полети от Иран заради новите американски санкции

Мярката, която влезе в сила от полунощ, е част от глобалния натиск на САЩ срещу авиационния сектор на Техеран, заплашващ съдействащите държави с изключване от доларовата система

24 септември 2026, 15:54
ОАЕ спряха всички полети от Иран заради новите американски санкции
Източник: iStock

О бединените арабски емирства (ОАЕ) изцяло преустановиха полетите на иранските авиопревозвачи, за да се съобразят с най-новите санкции на САЩ, насочени пряко срещу авиационния сектор на Техеран. Решението влезе в сила от полунощ, като иранските медии съобщават за незабавни анулации на сутрешни курсове - включително полет на Iran Airtour от Техеран за Дубай, отменен минути преди планираното излитане, докато пътниците вече са били с издадени билети.

Мярката на ОАЕ е част от по-широка международна вълна от ограничения. Грузия и Азербайджан също официално потвърдиха затварянето на въздушното си пространство за ирански превозвачи. Според туристически агенции в иранската столица са спрени и полетите до Багдад, Мускат и Катар. На този етап маршрутите към Китай остават активни, а по-малки компании като Varesh Airlines продължават да изпълняват полети до Турция и Армения.

Ескалацията идва в резултат на обявената от финансовия министър на САЩ Скот Бесънт стратегия за безпрецедентен икономически натиск. Целта на Вашингтон е „да спре полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят“, след като преди две седмици бяха наложени санкции срещу 27 ирански превозвачи.

Американското финансово Министерство отправи и категорично предупреждение: всяка държава или чуждестранна компания, която предоставя гориво, наземно обслужване или продава билети за ирански авиолинии, е застрашена от пълно изключване от американската доларова финансова система.

Източник: БГНЕС, Илиян Цвейн/БТА    
ОАЕ Иран САЩ Американски санкции Авиационен сектор Преустановени полети Икономически натиск
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