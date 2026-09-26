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Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, оттегли твърденията си

Тя заяви пред американски съд, че никога не е била изнасилвана от музиканта и не се е срещала с него

26 септември 2026, 14:41
Джей-Зи
Джей-Зи   
Източник: БТА
  • Жената, обвинила Джей-Зи и Шон „Диди“ Кумс в изнасилване през 2000 г., оттегли твърденията си и заяви, че никога не се е срещала или разговаряла с Джей-Зи.
  • В декларация пред федерален съд тя посочва, че няма истина в обвиненията ѝ срещу музиканта и че не е получила пари за направените изявления.
  • След оттеглянето на обвиненията Джей-Зи е оттеглил жената като ответник по делото си за клевета; тя по-рано беше оттеглила и първоначалния граждански иск.

Jay-Z съди жената, която го обвини в изнасилване

Жена, която обвини музиканта Джей-Зи в изнасилване в съдебен иск от 2024 г., оттегли твърдението си и каза, че никога не се е срещала с милиардера рапър, съобщи Ройтерс.

Жената, посочена като Джейн Доу в съдебните документи, обвини Джей Зи и музиканта Шон „Диди“ Кумс, че са я изнасилили през 2000 г., когато е била на 13 години.

По-късно тя оттегли гражданския си иск, а Джей-Зи заведе дело срещу нея и адвокатската ѝ кантора за клевета и злоупотреба със съдебния процес.

В четвъртък към делото за клевета беше приложена декларация от жената. В нея тя заявява, че „няма истина в нито едно от твърденията ми“ срещу Джей-Зи, чието истинско име е Шон Картър и че не ѝ е било платено за направените от нея изявления.

„Шон „Джей Зи“ Картър никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала или разговаряла с г-н Картър. Г-н Картър никога не е извършвал каквото и да е неподходящо поведение спрямо мен“, пише жената в изявленията, подадени във Федералния окръжен съд за Южния окръг на Ню Йорк.

В съдебните документи адвокатите на Джей-Зи съобщават, че оттеглят жената като ответник по делото за клевета. 

Източник: БТА, Теодора Йорданова    
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