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Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Саморегулирането на технологичните гиганти не е достатъчно, държавата трябва да се намеси задължително с твърди правила и мониторинг, предупреди съоснователят на Microsoft

Стела Христова Стела Христова

26 септември 2026, 16:40
Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души
Източник: getty images

С ъоснователят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс призова законодателите във Вашингтон спешно да регулират развитието на изкуствения интелект. Това се случва само седмици след като ръководителите на някои от най-големите лаборатории за AI в САЩ се съгласиха, че темпото на технологичната надпревара трябва да бъде забавено.

„Никой не смята, че саморегулирането е достатъчно“, заяви Гейтс в интервю за предаването „Meet the Press“ по NBC News.

На въпроса дали е необходимо приемането на федерално законодателство, той беше категоричен: „Абсолютно. Необходимо е правоприлагащите органи и политиците да се включат в дискусията за това как изглеждат предпазните мерки и мониторингът. И това трябва да бъде задължително. Ще създаде малко административни разходи за индустрията, но няма да забави драстично работата им.“

Призивът идва след като главните изпълнителни директори на Anthropic и OpenAI признаха необходимостта от ограничаване на темпото. Повод за дебата станаха разкритията на бившия служител на Anthropic Джейкъб Коксън, който публично алармира: „Нито една от компаниите не действа отговорно. Те се надпреварват директно към самоусъвършенстващ се суперинтелект и залагат на карта живота ни. Хората, които разработват AI, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието.“

В интервюто си Бил Гейтс не омаловажи апокалиптичните сценарии, но призова обществеността да се фокусира върху съвсем реалните заплахи в настоящето.

„Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които да причинят един милиард смъртни случая. Никога не е имало толкова мощно оръжие, колкото комбинацията от хора със зли намерения, използващи най-новите инструменти на AI“, подчерта той.

Въпреки предупрежденията, политическите действия във Вашингтон забавят темпото си. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън отказа да свика извънредни заседания за гласуване на регулации, заявявайки, че Конгресът не трябва да бърза с мерки, които биха могли да навредят на националната сигурност.

В същото време директорът на Anthropic Дарио Амодей настоя за глобални правила, включително сътрудничество с Китай. Ръководителят на OpenAI Сам Алтман призова пред ООН за въвеждане на международни стандарти за контрол и задължителен човешки надзор. На противоположно мнение е основателят на Meta Марк Зукърбърг, според когото не е необходима обща координация в бранша, а всяка компания трябва самостоятелно да гарантира безопасността на продуктите си.

Докато федералното правителство се колебае, отделни американски щати вече предприемат действия. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм подписа заповед за създаване на експертен съвет за безопасност на AI, а подобни законодателни планове представиха и щатите Мериленд и Ню Йорк.

Президентът на Microsoft Брад Смит също разкритикува сляпата надпревара между технологичните гиганти по време на сесия на ООН.

„Представете си за момент, че има само две големи компании в света, които произвеждат пътнически самолети. Ако знаете, че самолетът може да се разбие и да загинат хора, бихте ли казали: „Трябва да спечеля това състезание на всяка цена“? Или бихте поставили безопасността на пътниците пред победата? Това е фундаменталният въпрос днес“, заяви Смит.

Редактор: Стела Христова
Изкуствен интелект Бил Гейтс Регулация на AI Безопасност на AI Технологична надпревара Рискове от AI Законодателство Вашингтон OpenAI
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