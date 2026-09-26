България

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Наркотиците са открити в тайник на камион, пътуващ за Турция; подробностите бяха съобщени на съвместен брифинг

Обновена преди 13 минути / 26 септември 2026, 15:12
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О бщо 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са открити в тайник на товарен автомобил, при опит да премине през граничния пункт "Лесово" в посока Турция. Стойността на заловеното количество е около 2,2 млн. евро. За операцията, проведена съвместно от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Агенция "Митници", съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Източник: БТА

Със съвместната акция е пресечен канал за международен трафик на наркотични вещества, обявиха представители на институциите.

Шофьорът на товарния автомобил – 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа и отново ще се иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Повдигнати са му обвинения, като Наказателният кодекс предвижда между 15 и 20 години затвор и глоба от 200 000 до 300 000 лева, допълни той. Задържаният е осъждан, но за други престъпления, несвързани с наркоразпространение, уточни още Дойчев.

В момента се провеждат процесуално-следствени действия в различни точки на страната. Има задържани още хора, освен шофьора на тежкотоварния автомобил, съобщи заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Правят се претърсвания по други адреси във вътрешността на страната, които имат отношение към този товарен автомобил, каза още той.

Не може да се говори за организирана престъпна група на този етап. Може да се каже, че е пресечен канал за трафик на наркотици, беше уточнено на брифинга.

Източник: БТА

"Преди няколко дни наблюдавахме група лица, за които има данни, че се занимават именно с такъв канал за трафик на наркотици. В хода на работата забелязахме, че същите използват тайници, в които укриват наркотиците. Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенцията го чакаха на митническия пункт", разказа още старши комисар Дарин Костов.

Превозното средство е спряно на 25 септември 2026 г. на изходящо трасе на граничния пункт „Лесово“ от съвместните екипи на ГДБОП и Агенция „Митници”. При щателната митническа проверка са намерени укрити в тайник в резервоара на товарния автомобил общо 41 пакета. Полевият наркотест установява, че 24 вакуумирани пакета са с марихуана, а 17 правоъгълни пакета, опаковани с тиксо, съдържат кокаин.

Наркотичните вещества – кокаин и марихуана, са укрити в специално изработен тайник в резервоара, увит с оловно фолио, оловна риза, за да се предпази, да се заблуди рентгеновата проверка, обясни заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Той допълни, че наркотиците, които са насочени към Република Турция, обикновено са част от два различни канала. Единият е за Близкия изток, другият – за Република Турция. За къде е било предназначено конкретното заловено количество, ще се установява в хода на следствието на следващ етап, каза още зам.-директорът на Агенция „Митници“.

Източник: Севдалина Кръстева/БТА    
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Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

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