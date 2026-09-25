Тайният знак в облеклото на Мелания Тръмп, който завладя мрежата

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Вечеря за $1,13 трилиона на една маса: Тръмп и Си събраха владетелите на света в Белия дом

П ървата дама Мелания Тръмп постави елегантен акцент върху тази историческа държавна вечеря.

Мелания очарова с бяла блуза с панделка и елегантен черен панталон, вдъхновен от смокинг, докато тя и президентът Тръмп бяха домакини на пищната държавна вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Цзинпин.

Източник: Getty Images

Стилният панталон с мотиви на божур на Dolce & Gabbana, памучната блуза от поплин с панделка на Saint Laurent, черен копринен колан от Dolce & Gabbana и високите черни токчета на Christian Louboutin, с които тя посрещна Си и съпругата му Пън Лиюан, предизвикаха истински фурор в интернет.

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Изчистеното облекло на първата дама носеше по-дълбоко послание - и то не беше просто, че тя е тази, която „носи панталоните“ в Белия дом.

Източник: Getty Images

Избирайки панталон с деликатен десен на божури, Мелания Тръмп отдаде почит на „Краля на цветята“, както е известен божурът в китайската култура. Той символизира богатство, благородство, просперитет и романтична красота.

В Китай божурът се смята за олицетворение на женския чар и съвършенството.

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Напоследък първата дама все по-често залага на визии, вдъхновени от мъжката мода. Тя облече черен костюм в милитъри стил на Alexander McQueen за официалната церемония по посрещането на китайското президентско семейство.

Миналата година тя носеше смокинг на Dolce & Gabbana и за официалния си портрет в Белия дом.

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От своя страна, г-жа Пън Лиюан избра за държавната вечеря рокля в тъмночервен цвят, съчетана с черен клъч със златна закопчалка.

Източник: Getty Images

Двете жени изглеждаха в отлични отношения по време на съвместното си посещение в Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониан“.

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Те дори си размениха няколко думи и усмивки, докато слушаха ученици от китайското училище „Хоуп“ - облечени в бяло с блестящи сини елеци - които ги поздравиха с песни на английски и китайски език.

Пън, която е била известна певица в Китай преди да се омъжи за Си, припяваше и кимаше в ритъм. Двете първи дами разгледаха и известната „Паунова стая“ в музея, създадена от Джеймс Макнийл Уислър.

Източник: Getty Images

На държавната вечеря към двете президентски двойки на главната маса се присъединиха главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг със съпругата си Лори, както и главният изпълнителен директор на AMD д-р Лиса Су със съпруга си Даниел Лин.

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп лично е следила всички детайли около вечерята – от яркочервените покривки и аранжировките с далии и ранункулус до менюто, богато на морски дарове.

Когато съпругът ѝ вдигна тост, тя се обърна към президента Си и чукна чашата си с неговата в знак на успешната вечер.