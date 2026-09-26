България

Сифилисът у нас с ръст от близо 40%, гонореята - три пъти повече

Здравните власти отчитат сериозно увеличение и на случаите на хламидиална инфекция

26 септември 2026, 15:02
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  • Здравните власти отчитат рязък ръст на полово предаваните инфекции: сифилисът се е увеличил с близо 40%, случаите на гонорея са три пъти повече, а хламидиалните инфекции - над два пъти.
  • Много от инфекциите протичат без симптоми, което може да забави диагностиката; сифилисът например може да остане в латентен стадий с години.
  • Презервативите са важна профилактика, но не осигуряват пълна защита, тъй като някои инфекции се предават чрез контакт с незакрити участъци от кожа или лигавици.

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Сериозен ръст на полово предаваните инфекции отчитат здравните власти. Случаите на сифилис са се увеличили с близо 40% за една календарна година. Три пъти повече са регистрираните случаи на гонорея, а над два пъти са се увеличили пациентите с доказана хламидиална инфекция. За причините, профилактиката и моментите, в които е важно да потърсим медицинска помощ, коментира дерматологът д-р Росица Денчева в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите на д-р Денчева темата остава актуална, тъй като сексуално предаваните инфекции могат да засегнат всеки сексуално активен човек. Един от основните проблеми е, че инфекцията невинаги предизвиква видими или ясно разпознаваеми симптоми. „Много голяма част от половопредаваните инфекции протичат асимптомно. Нямаме никакви прояви, нямаме как да се досетим, че сме били инфектирани”, обясни специалистът.

Като пример за инфекция, която може да протича с дълги периоди без изразени симптоми, д-р Денчева посочи сифилиса. Първоначално може да се появи раничка, най-често в областта на гениталиите или устните, в зависимост от начина на заразяване. След това инфекцията може да премине в период без очевидни клинични прояви. Според дерматолога именно дискретните симптоми често остават незабелязани. Това може да забави диагнозата и срещата със специалист. „Години могат да отнемат и човек да бъде в латентен стадий, да няма късмета да има силно изразени клинични изяви, за да може да бъде диагностициран навреме и да се срещне с дерматовенеролог”, добави тя.

Д-р Денчева отбеляза, че през последните години се наблюдава промяна в общата картина на сексуално предаваните инфекции. Докато в миналото сред водещите инфекции са били гонореята и сифилисът, днес значителна част от случаите са свързани и с вирусни инфекции. Сред тях специалистът посочи човешкия папиломен вирус и херпесните инфекции. По думите ѝ последните данни за увеличаването на случаите на сифилис, гонорея и хламидиална инфекция показват, че бактериалните инфекции също остават сериозен здравен проблем.

Дерматологът коментира още, че използването на презерватив е важна част от профилактиката, но не осигурява абсолютна защита срещу всички сексуално предавани инфекции. Причината е, че някои инфекции могат да се предадат при контакт с участъци от кожата или лигавиците, които не са покрити от презерватива. „Презервативът помага за предотвратяване на предаването на инфекциите само в частта, която той покрива”, обясни д-р Денчева.

Източник: NOVA NEWS    
Полово предавани инфекции Сексуално здраве Сифилис Гонорея Хламидия Профилактика Асимптомни инфекции Дерматология Презерватив Ръст на заболеваемостта
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