Тръмп осъди „ужасната“ атака в Суми, Зеленски го покани да посети Украйна

Д оналд Тръмп заяви, че смъртоносната руска атака срещу Суми е била грешка.

В изказване през нощта президентът на САЩ нарече нападението „ужасно“ и каза, че му е било съобщено, че „са допуснали грешка“, без да уточни подробности.

„Те допуснаха грешка. Вярвам, че е така. Попитайте ги“, заяви той.

Вчера специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог заяви, че нападението е „прекрачило всякакви граници на приличие“.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, определи атаката като „ужасяваща“ и „трагично напомняне“ защо администрацията на Тръмп полага „толкова много усилия и време“ в опитите си да сложи край на войната.

