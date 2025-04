Вашингтон пред избор: Ще спре ли САЩ да угажда на Путин след атаката в Суми

Д ори по изкривените стандарти на военно време, атаката на Русия срещу Суми в неделя сутрин беше изключително нагла. Две високоскоростни балистични ракети, снабдени според Украйна с касетъчни боеприпаси, удариха сърцето на граничния град в късната сутрин — докато семейства отиваха на църква, очакваха театрално представление или просто се разхождаха в мекото пролетно време, пише The Guardian.

A brazen war crime: Two high-speed Russian ballistic missiles, armed with cluster munitions, slammed into the heart of Ukraine's Sumy in mid-morning as families went to church, waited for a theatre performance or strolled about, killing 34.https://t.co/3GqGwBSjGz