Политическите реакции в България след ракетния удар срещу Суми

С публикации в социалните мрежи премиерът Росен Желязков, Министерството на външните работи (МВнР) и политици коментираха ракетния удар срещу украинския град Суми на Цветница.

"Дълбоко съм натъжен да науча за ужасяващата ракетна атака в центъра на град Суми на Цветница. Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички засегнати от този брутален акт на агресия", написа министър-председателят Росен Желязков. "Солидарни сме с народа на Украйна", допълва премиерът.

"Ужасени сме от руската ракетна атака срещу украинския град Суми, която уби и рани цивилни, включително деца, които са се събрали за Цветница", написаха от Министерството на външните работи на България в "Екс". "Сърцата ни са със семействата на загиналите и ранените", добавиха от ведомството. Публикацията завършва с "България е с Украйна".

"Ужасяващи сцени от Суми - хора, празнуващи мирно Цветница, биват ударени от руски ракети", написа българският еврокомисар с ресор „Стартъпи, изследвания и иновации“ Екатерина Захариева в социалната мрежа "Екс". Тя допълва, че това е опустошително напомняне, че докато Украйна спазва прекратяването на огъня, Русия ескалира (конфликта-бел.ред.).

"Ужасен съм от жестокия ракетен удар по центъра на град Суми на Цветница. Категорично осъждам този акт на насилие и мислите ми са с народа на Украйна", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа "Екс". "Отстояваме твърдо ангажимента си за незабавно и пълно прекратяване на огъня", пише още той.

"Нападението срещу цивилни граждани по време на църковна служба е не само военно престъпление, но и акт на безпрецедентна жестокост, който заслужава най-остро международно осъждане", написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков. „Днес руски ракети удариха мирни граждани, събрали се за неделна църковна служба в град Суми, отнемайки живота на най-малко 34 души, сред които и две невинни деца. Над 117 души са ранени. В този тежък момент изразявам своята най-дълбока съпричастност към семействата на жертвите“, допълва Петков.

Най-малко 21 души са убити, а 83 са ранени при руския удар с балистични ракети над украинския град Суми тази сутрин, съобщи украинският вътрешен министър Игор Клименко.

Президентът Володимир Зеленски осъди атаката, която е една от най-смъртоносните над Украйна тази година, и призова за силна международна реакция срещу Москва. Той съобщи, че в момента се провежда спасителна операция и всички аварийни служби работят на терен. Той изказа съболезнования на семействата и близките на жертвите.